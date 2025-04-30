Huawei разрабатывает ИИ-чипы для Китая вместо Nvidia

Компания Huawei работает над испытанием своего нового и мощного на сегодняшний день процессора искусственного интеллекта Ascend 910D, сообщает The Wall Street Journal.

Компания уже обратилась в несколько китайских технических фирм с предложением протестировать новый чип, проверяя его технические возможности. Huawei надеется, что новый Ascend 910D превзойдет по мощности флагманский процессор Nvidia H100. По сообщениям, первые образцы Huawei планирует получить в конце мая.

Параллельно Reuters сообщает, что Huawei готовится начать массовые поставки другого своего передового чипа для искусственного интеллекта — 910C — китайским клиентам уже в следующем месяце. Это часть более широких усилий компании и других китайских производителей в конкуренции с американской NVIDIA, долгое время удерживавшей лидерство в разработке топовых процессоров для обучения моделей искусственного интеллекта.

Обучение моделей требует обработки больших объемов данных и высокой вычислительной мощности, поэтому преимущество Nvidia в этой сфере было ключевым. Однако на фоне усилий США ограничить доступ Китая к новейшим технологиям, в частности в оборонной сфере, Вашингтон запретил поставки в Китай самых передовых продуктов Nvidia, включая ее чип B200.

Новости о новых продуктах Huawei указывают на активизацию Китая в борьбе за технологическую независимость в сфере искусственного интеллекта и уменьшение зависимости от американских чипов.

Торговая война между США и Китаем набирает новые обороты. После того как Дональд Трамп ввёл пошлины против всех стран мира, вызвав нестабильность на финансовых рынках, ситуация на время стабилизировалась благодаря 90-дневной паузе. Однако Китай быстро ответил зеркальными мерами, что спровоцировало очередной виток ограничений со стороны США. Сегодня американские пошлины на китайские товары могут достигать 145%, тогда как китайские ответные тарифы выросли до 125%. В этих условиях остаётся открытым вопрос: как технологическим компаниям с глобальными производственными цепочками удастся продолжить работу?

Как оказалось, Китай оставил лазейку для поставок технологической продукции. Согласно разъяснению Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA), страной происхождения для всех интегральных схем — как упакованных, так и неупакованных — считается местоположение завода по производству пластин. Поскольку значительная часть американских компаний, таких как AMD, Nvidia и Qualcomm, изготавливает микросхемы за пределами США, например на мощностях тайваньской TSMC, они смогут продолжить поставки в Китай без уплаты новых пошлин.

В более сложном положении оказались компании, полагающиеся на собственное производство в США. В первую очередь это Intel, а также Texas Instruments, Analog Devices (ADI) и ON Semiconductor. Их продукция может попасть под действие новых тарифов. При этом даже микросхемы, упакованные в Китае, но произведённые в США, могут облагаться дополнительными налогами.

По мнению представителей CSIA, такая политика должна стимулировать развитие внутренних производственных цепочек и сократить зависимость китайской технологической отрасли от зарубежных компонентов.