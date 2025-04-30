Huawei розробляє ШІ-чіпи для Китаю замість Nvidia30.04.25
Компанія Huawei працює над випробуванням свого нового та потужного на сьогоднішній день процесора штучного інтелекту Ascend 910D, повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія вже звернулася до декількох китайських технічних фірм із пропозицією протестувати новий чіп, перевіряючи його технічні можливості.
Паралельно Reuters повідомляє, що Huawei готується почати масові поставки іншого свого передового чіпа для штучного інтелекту – 910C – китайським клієнтам вже в наступному місяці.
Навчання моделей вимагає обробки великих обсягів даних і високої обчислювальної потужності, тому перевага Nvidia у цій сфері була ключовою.
Новини про нові продукти Huawei вказують на активізацію Китаю у боротьбі за технологічну незалежність у сфері штучного інтелекту та зменшення залежності від американських чіпів.
Торговельна війна між США та Китаєм набирає нових обертів. Після того як Дональд Трамп ввів мита проти всіх країн світу, викликавши нестабільність на фінансових ринках, ситуація на якийсь час стабілізувалася завдяки 90-денній паузі. Однак Китай швидко відповів дзеркальними заходами, що спровокувало черговий виток обмежень США. Сьогодні американські мита на китайські товари можуть досягати 145%, тоді як китайські тарифи у відповідь зросли до 125%. У цих умовах залишається відкритим питання: як технологічним компаніям із глобальними виробничими ланцюжками вдасться продовжити роботу?
Як виявилося, Китай залишив лазівку для постачання технологічної продукції. Згідно з роз’ясненням Китайської асоціації напівпровідникової промисловості (CSIA), країною походження для всіх інтегральних схем — як упакованих, так і невпакованих — вважається розташування заводу з виробництва пластин. Оскільки значна частина американських компаній, таких як AMD, Nvidia та Qualcomm, виготовляє мікросхеми за межами США, наприклад, на потужностях тайванської TSMC, вони зможуть продовжити постачання до Китаю без сплати нових мит.
У складнішому становищі виявилися компанії, які покладаються на власне виробництво США. Насамперед це Intel, а також Texas Instruments, Analog Devices (ADI) та ON Semiconductor. Їхня продукція може потрапити під дію нових тарифів.При цьому навіть мікросхеми, які упаковані в Китаї, але вироблені в США, можуть оподатковуватись додатковими податками.
На думку представників CSIA, така політика має стимулювати розвиток внутрішніх виробничих ланцюжків та скоротити залежність китайської технологічної галузі від зарубіжних компонентів.
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