Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы LiveWire для полиции

Американский бренд LiveWire, дочерняя компания Harley-Davidson, представил новую серию электрических мотоциклов специально разработанных для полиции и служб безопасности. В линейку вошли модели S2 Del Mar и Alpinista, получившие набор специализированных функций для эффективного патрулирования.

Оба мотоцикла оснащены системой ABS с улучшенными характеристиками, контролем тяги, сиреной мощностью 120 дБ, дополнительным освещением, защитными элементами, кофрами, ветровым стеклом и защитой рук. Кроме того, LiveWire предлагает программу индивидуальной настройки комплектации в зависимости от потребностей каждого подразделения.

Цены на новые модели варьируются от $15,999 до $16,249. На аккумулятор предоставляется пятилетняя гарантия без ограничения пробега, еще два года – на сам мотоцикл.

S2 Del Mar весит 209 кг, имеет запас хода до 182 км и заряжается с 20 до 80% за 78 минут. Alpinista – немного более легкий вариант (197 кг), с запасом хода до 193 км в городском цикле.

Harley-Davidson сотрудничает с правоохранительными органами еще с 1908 года, когда полиция Детройта впервые включила мотоциклы бренда в свой автопарк. Сегодня около 3400 полицейских департаментов США используют технику компании.

Пока новинки ориентированы на рынок Северной Америки, однако LiveWire не исключает расширения географии поставок в будущем.