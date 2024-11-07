Google выпустит Android 16 раньше обычного срока

Google объявила, что Android 16 выйдет во втором квартале 2025 года, что на несколько месяцев раньше обычного. Этот ранний релиз призван улучшить синхронизацию обновлений внутри экосистемы Google и ускорить доступ к обновлениям для большего числа устройств.

Samsung, в свою очередь, сможет начать адаптацию Android 16 для своей оболочки One UI 8.0 раньше, что, вероятно, позволит выпустить One UI 8.0 уже в третьем квартале 2025 года, а не в четвертом, как обычно.

Тем временем Samsung завершает работу над One UI 7.0 на базе Android 15. Ожидается, что это обновление станет одним из крупнейших для пользователей Galaxy, несмотря на задержки в этом году.

Google продолжает традицию присваивать своим версиям Android названия десертов, и хотя Android 15 ещё не полностью вышла на устройствах Google Pixel, компания уже работает над Android 16, кодовое название которой — «Пахлава» (Baklava). Интересно, что Google в этот раз отошла от своего привычного алфавитного порядка версий. Если следовать этой традиции, Android 16 должна была бы начинаться с буквы «W», но вместо этого выбрали «Б» — «Пахлава».

Инсайдеры сообщают, что Android 16 Baklava дебютирует на конференции Google I/O в 2025 году. На данный момент в кодовой базе Android AOSP для поля min_sdk_version установлено значение «Baklava», что указывает на активную разработку. Для Android 15 это значение изначально было «VanillaIceCream», которое позднее, по мере стабилизации платформы, было заменено на «Android 15».

Google традиционно меняет названия десертов после достижения стабильной версии операционной системы, но сама концепция кодовых названий остаётся популярной как среди разработчиков, так и среди пользователей, добавляя элемент развлечения в технические обновления ОС Андроид.