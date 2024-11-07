Google випустить Android 16 раніше звичайного терміну07.11.24
Google оголосила, що Android 16 вийде в другому кварталі 2025 року, що на кілька місяців раніше, ніж звичайно. Цей ранній реліз покликаний покращити синхронізацію оновлень усередині екосистеми Google та прискорити доступ до оновлень для більшої кількості пристроїв.
Samsung, у свою чергу, зможе розпочати адаптацію Android 16 для своєї оболонки One UI 8.0 раніше, що, ймовірно, дозволить випустити One UI 8.0 вже у третьому кварталі 2025 року, а не у четвертому, як завжди.
Тим часом Samsung завершує роботу над One UI 7.0 на базі Android 15. Очікується, що це оновлення стане одним із найбільших для користувачів Galaxy, незважаючи на затримки цього року.
Google продовжує традицію надавати своїм версіям Android назви десертів, і хоча Android 15 ще не повністю вийшла на пристроях Google Pixel, компанія вже працює над Android 16, кодова назва якої – “Пахлава” (Baklava). Цікаво, що Google цього разу відійшла від свого звичного алфавітного порядку версій. Якщо дотримуватися цієї традиції, Android 16 мала б починатися з літери «W», але натомість обрали «Б» — «Пахлава».
Інсайдери повідомляють, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O у 2025 році. На даний момент у кодовій базі Android AOSP для поля min_sdk_version встановлено значення Baklava, що вказує на активну розробку. Для Android 15 це значення спочатку було VanillaIceCream, яке пізніше, у міру стабілізації платформи, було замінено на Android 15.
Google традиційно змінює назви десертів після досягнення стабільної версії операційної системи, але сама концепція кодових назв залишається популярною серед розробників, так і серед користувачів, додаючи елемент розваги в технічні оновлення ОС Андроїд.
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