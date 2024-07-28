Google и Microsoft потребляют электроэнергии больше чем 100 стран

В 2023 году компании Google и Microsoft потребили по 24 ТВтч электроэнергии каждая, что превышает потребление энергии более чем 100 стран. Для сравнения, Азербайджан с населением 10,14 млн человек потребляет аналогичное количество электроэнергии, тогда как Исландия, Гана, Доминиканская Республика и Тунис потребляют около 19 ТВтч, а Иордания — 20 ТВтч. Словакия с населением 5,4 млн человек потребляет 26 ТВтч электроэнергии, что лишь немного больше потребления Google и Microsoft.

Цифры подчеркивают значительное влияние высокотехнологичных компаний на потребление электроэнергии и окружающую среду, особенно учитывая, что их центры обработки данных требуют больших объемов энергии. Однако стоит отметить, что доходы и экономическое влияние этих компаний также огромны. В 2023 году Google получил доход в $305,6 млрд, а его экономическое влияние достигло примерно $739 млрд благодаря таким инструментам, как Google Search, Google Cloud и YouTube. Microsoft, в свою очередь, заработала $211,9 млрд, и её продукты, включая Windows, Office и Azure, оказывают значительное экономическое влияние, вероятно исчисляемое триллионами долларов.

Для сравнения, ВВП Азербайджана составил около $78 млрд, Словакии — около $127 млрд, а Исландии — примерно $30 млрд в 2023 году. Это подчеркивает, насколько велики финансовые масштабы Google и Microsoft по сравнению с потреблением ими электроэнергии.

Хотя значительное потребление электроэнергии этими компаниями вызывает вопросы о необходимости устойчивого развития и перехода на возобновляемые источники энергии, стоит отметить, что и Google, и Microsoft активно инвестируют в такие технологии. Google с 2007 года является углеродно-нейтральной компанией и стремится к круглосуточной работе без выбросов своих центров обработки данных к 2030 году. В 2023 году Google продолжила инвестировать в проекты возобновляемых источников энергии.

Microsoft планирует стать углеродно-отрицательной к 2030 году, что означает удаление из окружающей среды большего количества углерода, чем выбрасывается. Компания также нацелена на безотходное производство и положительное использование воды к этому же году. В 2023 году Microsoft увеличила свой портфель активов в сфере возобновляемой энергетики до более 19,8 ГВт, охватывая проекты в 21 стране.

Сравнивать потребление электроэнергии Google и Microsoft с потреблением Украины сложно из-за энергетической ситуации. В 2023 году Украина производила 36,5 ТВтч электроэнергии, что позволило удовлетворить спрос, несмотря на сокращение производства на 19,4% (или на 8,8 ТВтч) по сравнению с 2022 годом из-за сокращения производственных мощностей в результате российских атак.