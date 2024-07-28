Google і Microsoft споживають електроенергії більше ніж 100 країн

У 2023 році компанії Google і Microsoft споживали по 24 ТВтч електроенергії кожна, що перевищує споживання енергії більш ніж 100 країн. Для порівняння, Азербайджан з населенням 10,14 млн осіб споживає аналогічну кількість електроенергії, тоді як Ісландія, Гана, Домініканська Республіка та Туніс споживають близько 19 ТВтч, а Йорданія – 20 ТВтч. Словаччина з населенням 5,4 млн осіб споживає 26 ТВтч електроенергії, що лише трохи більше за споживання Google і Microsoft.

Цифри підкреслюють значний вплив високотехнологічних компаній на споживання електроенергії та довкілля, особливо з огляду на те, що їхні центри обробки даних вимагають великих обсягів енергії. Однак варто відзначити, що доходи та економічний вплив цих компаній також є величезними. У 2023 році Google отримав дохід у $305,6 млрд, а його економічний вплив досяг приблизно $739 млрд завдяки таким інструментам, як Google Search, Google Cloud і YouTube. Microsoft, у свою чергу, заробила $211,9 млрд, і її продукти, включаючи Windows, Office і Azure, мають значний економічний вплив, який, ймовірно, обчислює трильйони доларів.

Для порівняння, ВВП Азербайджану становив близько $78 млрд, Словаччини — близько $127 млрд, а Ісландії — приблизно $30 млрд 2023 року. Це підкреслює, наскільки великі фінансові масштаби Google та Microsoft у порівнянні із споживанням електроенергії.

Хоча значне споживання електроенергії цими компаніями викликає питання про необхідність сталого розвитку та переходу на відновлювані джерела енергії, варто відзначити, що і Google, і Microsoft активно інвестують у такі технології. Google з 2007 року є вуглецево-нейтральною компанією і прагне цілодобової роботи без викидів своїх центрів обробки даних до 2030 року. У 2023 році Google продовжила інвестувати у проекти відновлюваних джерел енергії.

Microsoft планує стати вуглецево-негативною до 2030 року, що означає видалення з довкілля більшої кількості вуглецю, ніж викидається. Компанія також націлена на безвідходне виробництво та позитивне використання води до цього року. У 2023 році Microsoft збільшила свій портфель активів у сфері відновлюваної енергетики до понад 19,8 ГВт, охоплюючи проекти у 21 країні.

Порівнювати споживання електроенергії Google та Microsoft із споживанням України складно через енергетичну ситуацію. У 2023 році Україна виробляла 36,5 ТВтч електроенергії, що дозволило задовольнити попит, незважаючи на скорочення виробництва на 19,4% (або на 8,8 ТВтч) порівняно з 2022 роком через скорочення виробничих потужностей внаслідок російських атак.