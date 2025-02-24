Генеративный ИИ Muse от Microsoft адаптирует код игры для любой платформы24.02.25
Microsoft представила новую модель генеративного ИИ Muse, которая, по словам компании, обладает глубоким пониманием трехмерного мира и игровой физики, а также умеет реагировать на действия игроков.
Не все восприняли анонс с энтузиазмом. Исследователь ИИ и геймдизайнер доктор Майкл Кук отметил, что Muse не создает новые игры, а лишь прогнозирует развитие игрового процесса на основе видеозаписей с игровыми сессиями. По его словам, ИИ помогает разработчикам быстрее тестировать изменения, такие как добавление новых элементов или уровней, но не является генератором оригинальных идей.
Процесс работы Muse основан на обучении на больших объемах видеоматериалов. Microsoft использовала для этого многопользовательскую игру Bleeding Edge. ИИ анализирует геймплей и предсказывает возможные изменения при добавлении новых механик. Однако разработчик остается главным звеном, контролируя процесс и внося коррективы в реальном времени.
Кук подчеркивает, что технология Muse не является революционной и не решает ключевых проблем разработки. Для ее эффективной работы требуются значительные ресурсы, а также тщательная аннотация игрового контента. К тому же подобные проекты обходятся дорого и требуют больших объемов данных.
Особенно спорным стало заявление Microsoft о том, что Muse может помочь в сохранении игр. Глава Xbox Фил Спенсер выразил уверенность, что ИИ сможет переносить старые игры на современные платформы, но Кук раскритиковал это утверждение. По его мнению, Muse не воспроизводит реальный игровой опыт, а лишь генерирует визуальные последовательности, которые не всегда точно передают оригинальную логику и механику игры.
Таким образом, несмотря на амбициозные заявления Microsoft, Muse остается скорее вспомогательным инструментом для тестирования и оптимизации игр, чем универсальным решением для их сохранения и адаптации. Проблема архивирования и переноса классических игр требует более сложных методов, чем простая генерация видеоряда на основе старого контента.
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Генеративный ИИ Muse от Microsoft адаптирует код игры для любой платформы Microsoft игры искусственный интеллект разработка
Исследователь ИИ и геймдизайнер доктор Майкл Кук отметил, что Muse не создает новые игры, а лишь прогнозирует развитие игрового процесса на основе видеозаписей
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