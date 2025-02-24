Генеративний ШІ Muse від Microsoft адаптує код гри для будь-якої платформи24.02.25
Microsoft представила нову модель генеративного ШІ Muse, яка, за словами компанії, має глибоке розуміння тривимірного світу та ігрової фізики, а також вміє реагувати на дії гравців.
Не всі сприйняли анонс із ентузіазмом. Дослідник ШІ та геймдизайнер доктор Майкл Кук зазначив, що Muse не створює нових ігор, а лише прогнозує розвиток ігрового процесу на основі відеозаписів з ігровими сесіями. За його словами, ШІ допомагає розробникам швидше тестувати зміни, такі як додавання нових елементів чи рівнів, але не є генератором оригінальних ідей.
Процес роботи Muse ґрунтується на навчанні на великих обсягах відеоматеріалів. Microsoft використовувала для цього розраховану на багато користувачів гру Bleeding Edge. ШІ аналізує геймплей і передбачає можливі зміни при додаванні нових механік. Однак розробник залишається головною ланкою, контролюючи процес та вносячи корективи у реальному часі.
Кук наголошує, що технологія Muse не є революційною і не вирішує ключових проблем розробки. Для її ефективної роботи потрібні значні ресурси, а також ретельна інструкція ігрового контенту. До того ж, подібні проекти коштують дорого і вимагають великих обсягів даних.
Особливо спірною стала заява Microsoft про те, що Muse може допомогти у збереженні ігор. Глава Xbox Філ Спенсер висловив упевненість, що ІІ зможе переносити старі ігри на сучасні платформи, але Кук розкритикував це твердження. На його думку, Muse не відтворює реальний ігровий досвід, а лише генерує візуальні послідовності, які не завжди точно передають оригінальну логіку та механіку гри.
Таким чином, незважаючи на амбітні заяви Microsoft, Muse залишається скоріше допоміжним інструментом для тестування та оптимізації ігор, ніж універсальним рішенням для їх збереження та адаптації. Проблема архівування та перенесення класичних ігор потребує складніших методів, ніж проста генерація відеоряду на основі старого контенту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Генеративний ШІ Muse від Microsoft адаптує код гри для будь-якої платформи Microsoft ігри розробка штучний інтелект
Дослідник ІІ та геймдизайнер доктор Майкл Кук зазначив, що Muse не створює нових ігор, а лише прогнозує розвиток ігрового процесу на основі відеозаписів.
Oppo Watch X2 мають 1,5-дюймовий LTPO AMOLED Oppo смарт-годинник
Oppo представила новий розумний годинник Watch X2, який багато в чому повторює OnePlus Watch 3, але випускається під іншим брендом.
Oppo Watch X2 мають 1,5-дюймовий LTPO AMOLED
Apple iPhone 16e – новий дешевий айфон з OLED-екраном, 5G-модемом та ціною від $599
Ink Console – портативна консоль з E Ink для текстових ігор
Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році
YouTube виповнилося 20 років
DJI Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P мають магнітне кріплення та відстежують об’єкти зйомки
Навушники Belkin SoundForm Rhythm підтримують швидку зарядку та працюють до 28 годин від батареї
Хакери придумали як зламувати облікові записи Signal
Ілон Маск анонсував ІІ-моделі Grok 3 та Grok 3 mini – розумніших конкурентів DeepSeek та OpenAI
Україна на 71-му місці рейтингу Speedtest за швидкістю Інтернету
Asus проводить безкоштовне технічне обслуговування ноутбуків для нових користувачів
GTA V Online отримає ще одне велике оновлення графіки