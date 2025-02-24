Генеративний ШІ Muse від Microsoft адаптує код гри для будь-якої платформи

Microsoft представила нову модель генеративного ШІ Muse, яка, за словами компанії, має глибоке розуміння тривимірного світу та ігрової фізики, а також вміє реагувати на дії гравців.

Не всі сприйняли анонс із ентузіазмом. Дослідник ШІ та геймдизайнер доктор Майкл Кук зазначив, що Muse не створює нових ігор, а лише прогнозує розвиток ігрового процесу на основі відеозаписів з ігровими сесіями. За його словами, ШІ допомагає розробникам швидше тестувати зміни, такі як додавання нових елементів чи рівнів, але не є генератором оригінальних ідей.

Процес роботи Muse ґрунтується на навчанні на великих обсягах відеоматеріалів. Microsoft використовувала для цього розраховану на багато користувачів гру Bleeding Edge. ШІ аналізує геймплей і передбачає можливі зміни при додаванні нових механік. Однак розробник залишається головною ланкою, контролюючи процес та вносячи корективи у реальному часі.

Кук наголошує, що технологія Muse не є революційною і не вирішує ключових проблем розробки. Для її ефективної роботи потрібні значні ресурси, а також ретельна інструкція ігрового контенту. До того ж, подібні проекти коштують дорого і вимагають великих обсягів даних.

Особливо спірною стала заява Microsoft про те, що Muse може допомогти у збереженні ігор. Глава Xbox Філ Спенсер висловив упевненість, що ІІ зможе переносити старі ігри на сучасні платформи, але Кук розкритикував це твердження. На його думку, Muse не відтворює реальний ігровий досвід, а лише генерує візуальні послідовності, які не завжди точно передають оригінальну логіку та механіку гри.

Таким чином, незважаючи на амбітні заяви Microsoft, Muse залишається скоріше допоміжним інструментом для тестування та оптимізації ігор, ніж універсальним рішенням для їх збереження та адаптації. Проблема архівування та перенесення класичних ігор потребує складніших методів, ніж проста генерація відеоряду на основі старого контенту.