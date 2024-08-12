Doom: The Dark Age: первые впечатления от игры на закрытом показе12.08.24
На фестивале QuakeCon 2024 участники получили эксклюзивную возможность увидеть закрытый показ шутера DOOM: The Dark Ages, который был анонсирован в начале лета с ярким трейлером. Хотя съемка на мероприятии была запрещена, посетители поделились своими впечатлениями на форумах, посвященных игре.
Практически все геймеры отметили, что новая часть DOOM получилась значительно мрачнее и брутальнее, чем DOOM Eternal. Темп игры замедлился: Палач Рока (Doom Slayer) стал менее мобильным и проворным, больше полагаясь на свою крепкую броню и новый щит. Этот щит не только защищает героя от вражеских выстрелов, но и оснащен цепным приводом, который можно использовать для распиливания демонов. Интересно, что щиты появились не только у главного героя, но и у врагов, которые активно используют их в бою, выстраивая оборону. При атаке врагов их щиты вспыхивают желтым цветом, что позволяет игроку быстро реагировать на их выпады.
Геймеры также рассказали о появлении новых врагов, включая босса с паукоподобной внешностью, напоминающего противников из серии Dark Souls. Некоторые демоны в DOOM: The Dark Ages стали значительно крупнее по сравнению с предыдущими играми.
Среди нововведений отмечается минимизация цветных обозначений в игре. Например, теперь тело врага больше не подсвечивается красным, когда его можно добить — вместо этого над его головой появляется нимб.
Как было показано в дебютном трейлере, в некоторых миссиях Палач Рока использует гигантского боевого робота (меха) для расправы над особо крупными врагами и их помощниками. Один из таких уровней напомнил геймерам локации на Марсе из DOOM (2016).
Протагонист получил новые приемы ближнего боя, а также расширенный арсенал, включающий оружие с восстанавливающимися снарядами, двуствольную плазменную винтовку, одноствольный дробовик и шипастый цеп.
Судя по всему, DOOM: The Dark Ages обещает стать более тактической и насыщенной игрой, сохранив при этом фирменную жестокость и динамику серии.
Релиз Doom: The Dark Ages ожидается в 2025 году на ПК (в Steam и Microsoft Store), Sony PS5, Xbox Series, а еще игра сразу появится в Game Pass.
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