Doom: The Dark Age: перші враження від гри на закритому показі

На фестивалі QuakeCon 2024 учасники отримали ексклюзивну нагоду побачити закритий показ шутера DOOM: The Dark Ages, який був анонсований на початку літа з яскравим трейлером. Хоча зйомку на заході було заборонено, відвідувачі поділилися своїми враженнями на форумах, присвячених грі.

Практично всі геймери відзначили, що нова частина DOOM вийшла значно похмурішою та брутальнішою, ніж DOOM Eternal. Темп гри сповільнився: Кат Рока (Doom Slayer) став менш мобільним та спритним, більше покладаючись на свою міцну броню та новий щит. Цей щит не тільки захищає героя від ворожих пострілів, але й оснащений ланцюговим приводом, який можна використовувати для розпилювання демонів. Цікаво, що щити з’явилися не лише у головного героя, а й у ворогів, які активно використовують їх у бою, вишиковуючи оборону. При атаці ворогів їх щити спалахують жовтим кольором, що дозволяє гравцеві швидко реагувати на їхні випади.

Геймери також розповіли про появу нових ворогів, включаючи боса з павукоподібною зовнішністю, що нагадує супротивників із серії Dark Souls. Деякі демони в DOOM: The Dark Ages стали значно більшими порівняно з попередніми іграми.

Серед нововведень відзначається мінімізація кольорових позначень у грі. Наприклад, тепер тіло ворога більше не підсвічується червоним, коли його можна добити – натомість над його головою з’являється німб.

Як було показано в дебютному трейлері, у деяких місіях Кат Рока використовує гігантського бойового робота (хутра) для розправи над особливо великими ворогами та їхніми помічниками. Один із таких рівнів нагадав геймерам локації на Марсі з DOOM (2016).

Протагоніст отримав нові прийоми ближнього бою, а також розширений арсенал, що включає зброю з снарядами, що відновлюються, двоствольну плазмову гвинтівку, одноствольний дробовик і шипастий ланцюг.

Судячи з усього, DOOM: The Dark Ages обіцяє стати більш тактичною та насиченою грою, зберігши при цьому фірмову жорстокість та динаміку серії.

Реліз Doom: The Dark Ages очікується в 2025 році на ПК (Steam і Microsoft Store), Sony PS5, Xbox Series, а ще гра відразу з’явиться в Game Pass.