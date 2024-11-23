Bugatti W16 Mistral разогнался до 453,91 км/ч и стал самым быстрым родстером в мире

Bugatti установила новый рекорд скорости среди автомобилей с открытым верхом: родстер W16 Mistral разогнался до 453,91 км/ч (282 миль/ч), став самым быстрым кабриолетом в мире. За рулем находился Энди Уоллес, официальный пилот Bugatti и победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана». Рекорд был установлен 9 ноября на тестовом треке в Папенбурге, Германия, превысив официальную максимальную скорость серийной версии Mistral на 34 км/ч.

Особый экземпляр W16 Mistral, стоимость которого достигает €14 миллионов (около $14,7 миллиона), выделяется эксклюзивным дизайном. Карбоновый кузов, яркие оранжевые акценты Jet Orange и уникальные колеса гармонично сочетаются с интерьером, оформленным в похожей цветовой гамме. Хотя компания не раскрыла, вносились ли изменения в силовую установку, автомобиль использовал тот же 8.0-литровый W16 двигатель с четырьмя турбинами и мощностью 1600 л.с.

Рекордный Mistral стал частью коллекции «The Singh Collection» в Пенджабе, Индия, где уже находятся другие рекордсмены Bugatti, включая Veyron Super Sport, Veyron Grand Sport Vitesse и Chiron Super Sport 300+. После рекордного заезда владелец автомобиля лично испытал его в действии, прокатившись вместе с Энди Уоллесом на скорости, близкой к рекордной.

Несмотря на заявление Bugatti в 2019 году об отказе от заездов на максимальную скорость, этот успех стал еще одной исторической вехой для бренда. Теперь остается гадать, сможет ли Bugatti вновь превзойти свои достижения, например, с моделью Tourbillon, заявленная максимальная скорость которой составляет 445 км/ч.