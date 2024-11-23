Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі23.11.24
Bugatti встановила новий рекорд швидкості серед автомобілів з відкритим верхом: родстер W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год (282 миль/год), ставши найшвидшим кабріолетом у світі. За кермом знаходився Енді Уоллес, офіційний пілот Bugatti та переможець легендарних перегонів “24 години Ле-Мана”. Рекорд було встановлено 9 листопада на тестовому треку у Папенбурзі, Німеччина, перевищивши офіційну максимальну швидкість серійної версії Mistral на 34 км/год.
Особливий екземпляр W16 Mistral, вартість якого сягає €14 мільйонів (близько $14,7 мільйона), вирізняється ексклюзивним дизайном. Карбоновий кузов, яскраві помаранчеві акценти Jet Orange та унікальні колеса гармонійно поєднуються з інтер’єром, оформленим у схожій кольоровій гамі. Хоча компанія не розкрила, чи вносилися зміни до силової установки, автомобіль використав той же 8.0-літровий двигун W16 з чотирма турбінами і потужністю 1600 к.с.
Рекордний Mistral став частиною колекції The Singh Collection у Пенджабі, Індія, де вже знаходяться інші рекордсмени Bugatti, включаючи Veyron Super Sport, Veyron Grand Sport Vitesse та Chiron Super Sport 300+. Після рекордного заїзду власник автомобіля особисто випробував його у дії, прокатившись разом з Енді Уоллесом на швидкості, близькій до рекордної.
Незважаючи на заяву Bugatti у 2019 році про відмову від заїздів на максимальну швидкість, цей успіх став ще однією історичною віхою для бренду. Тепер залишається гадати, чи зможе Bugatti знову перевершити свої досягнення, наприклад, із моделлю Tourbillon, заявлена максимальна швидкість якої становить 445 км/год.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Новий ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі з незвичайного металу, побудований на базі свіжої платформи AMD, адаптованої для ІІ, та має відмінну автономність. Розкажемо про цей преміальний ноутбук детальніше
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі автомобіль
Хоча Bugatti не розкрила, чи вносилися зміни до силової установки, автомобіль використав той же 8.0-літровий W16 двигун з чотирма турбінами та потужністю 1600 к.с.
S.T.A.L.K.E.R. 2 купив 1 млн гравців. Гра стала найпопулярнішою на Twitch ігри події в Україні статистика
Українська студія GSC Game World досягла вражаючого успіху з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка за перші два дні після релізу, 20 листопада, розійшлася тиражем у 1 мільйон копій
Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі
ШІ Google Gemini Live тепер підтримує українську мову
Редактор 3D-моделей Blender отримав можливість створювати реалістичні текстури металу
Mercedes-Benz eCitaro K – низькопідлоговий електро-автобус із запасом ходу до 500 км
Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн.
UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройті