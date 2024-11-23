Bugatti W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год і став найшвидшим родстером у світі

Bugatti встановила новий рекорд швидкості серед автомобілів з відкритим верхом: родстер W16 Mistral розігнався до 453,91 км/год (282 миль/год), ставши найшвидшим кабріолетом у світі. За кермом знаходився Енді Уоллес, офіційний пілот Bugatti та переможець легендарних перегонів “24 години Ле-Мана”. Рекорд було встановлено 9 листопада на тестовому треку у Папенбурзі, Німеччина, перевищивши офіційну максимальну швидкість серійної версії Mistral на 34 км/год.

Особливий екземпляр W16 Mistral, вартість якого сягає €14 мільйонів (близько $14,7 мільйона), вирізняється ексклюзивним дизайном. Карбоновий кузов, яскраві помаранчеві акценти Jet Orange та унікальні колеса гармонійно поєднуються з інтер’єром, оформленим у схожій кольоровій гамі. Хоча компанія не розкрила, чи вносилися зміни до силової установки, автомобіль використав той же 8.0-літровий двигун W16 з чотирма турбінами і потужністю 1600 к.с.

Рекордний Mistral став частиною колекції The Singh Collection у Пенджабі, Індія, де вже знаходяться інші рекордсмени Bugatti, включаючи Veyron Super Sport, Veyron Grand Sport Vitesse та Chiron Super Sport 300+. Після рекордного заїзду власник автомобіля особисто випробував його у дії, прокатившись разом з Енді Уоллесом на швидкості, близькій до рекордної.

Незважаючи на заяву Bugatti у 2019 році про відмову від заїздів на максимальну швидкість, цей успіх став ще однією історичною віхою для бренду. Тепер залишається гадати, чи зможе Bugatti знову перевершити свої досягнення, наприклад, із моделлю Tourbillon, заявлена ​​максимальна швидкість якої становить 445 км/год.