Asus Vivobook 18 получил большой 18,4″ экран 144 Гц и процессор AMD Ryzen 7 26027.03.25
Asus представила новый ноутбук Vivobook 18, ориентированный как на рабочие задачи, так и на мультимедийные развлечения. Модель оснащена 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 260, созданным на архитектуре Zen 4 и работающим с тактовой частотой до 5,1 ГГц. За обработку графики отвечает встроенный GPU AMD Radeon 780M.
Устройство получило 18,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, частотой обновления до 144 Гц, яркостью 300 нит и соотношением сторон 16:10.
Asus Vivobook 18 комплектуется 32 ГБ оперативной памяти DDR5, а также твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Компания Asus отмечает, что ноутбук не только демонстрирует высокую производительность и повышенную степень защиты, но и адаптирован для работы с задачами искусственного интеллекта.
В числе доступных интерфейсов: два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery. Также устройство совместимо с Wi-Fi 6. Модель прошла сертификацию MIL-STD 810H на устойчивость к внешним воздействиям и оснащена аккумулятором емкостью 70 Вт·ч.
Вес ноутбука составляет 2,6 кг. Стоимость Asus Vivobook 18 установлена на уровне €900.
Компания Asus анонсировала новый ноутбук Vivobook Pro 15 (N6506CU), предназначенный для пользователей, которым важна производительность при работе с мультимедийным контентом и играми. Модель оснащена 15,6-дюймовым дисплеем и поступила в продажу по стартовой цене от 1500 долларов.
В основе устройства – процессор Intel Core Ultra 9 и дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти. Благодаря наличию MUX-переключателя пользователи могут балансировать между максимальной производительностью и продленным временем автономной работы. Конфигурация предусматривает до 24 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом до 2 ТБ и поддержку беспроводного подключения Wi-Fi 6E.
Для отвода тепла используется система охлаждения IceCool Pro, включающая два вентилятора и три вентиляционных отверстия.Это решение позволяет поддерживать стабильную работу компонентов даже при значительных нагрузках.
Ноутбук получил OLED-экран с разрешением 2880 × 1620 пикселей, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Дисплей поддерживает яркость до 500 нит, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандартам Dolby Vision, Pantone Validation и VESA DisplayHDR True Black 600. Также предусмотрена сертификация TÜV Rheinland, подтверждающая снижение излучения синего света.
В сенсорную панель встроена функция ASUS DialPad – виртуальный круговой интерфейс, который позволяет быстро управлять настройками в профессиональных приложениях, таких как Photoshop. Веб-камера с разрешением 5 Мп поддерживает систему распознавания Windows Hello, а также функции размытия фона и шумоподавления во время видеозвонков.
Asus Vivobook Pro 15 оснащен портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, кардридером и разъемом Ethernet. Аудиосистема, настроенная Harman Kardon, совместима с технологией Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 75 Вт·ч поддерживает быструю зарядку – до 50% за 30 минут.
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