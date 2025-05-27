Asus ROG Strix GS-BE18000 — роутер с поддержкой AiMesh и каналом до 18 000 Мбит/с

На выставке Computex 2025 компания Asus представила флагманский маршрутизатор ROG Strix GS-BE18000 — одно из первых устройств бренда с полноценной поддержкой Wi-Fi 7.

Основные характеристики Asus ROG Strix GS-BE18000

Маршрутизатор обеспечивает трехдиапазонную передачу данных со скоростью до 18 000 Мбит/с:

до 688 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц,

до 5765 Мбит/с на 5 ГГц,

до 11 529 Мбит/с на 6 ГГц

Поддерживаются ключевые технологии Wi-Fi 7: широкополосные 320МГц-каналы, модуляция 4K-QAM, Multi-Link Operation (MLO) для одновременного подключения по нескольким диапазонам, а также автоматическая регулировка частот (AFC), которая помогает минимизировать помехи и задержки.

Устройство оснащено восьмью антеннами, четырехъядерным процессором с частотой 2,0 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ встроенной памяти. Заявленное покрытие — до 300 м², что делает GS-BE18000 подходящим для больших помещений и сетей с множеством подключенных устройств.

На корпусе находятся восемь портов 2.5GbE — один WAN и семь LAN, два из которых оптимизированы для гейминга. Также предусмотрен USB 3.2 для подключения накопителей или модемов.

Маршрутизатор поддерживает фирменную технологию AiMesh, имеет встроенную систему безопасности AiProtection Pro от Trend Micro, адаптивный QoS, VPN и набор функций для геймеров — включая Game Boost и Mobile Game Mode. Внешне модель выделяется настраиваемой RGB-подсветкой.

Цена и доступность Asus ROG Strix GS-BE18000



Устройство уже появилось на сайте Best Buy в США по цене $449,99.

Дополнительно Asus на выставке показала ROG 100W Gaming Charger Dock — компактное устройство, совмещающее зарядное устройство мощностью до 100 Вт и хаб для подключения периферии.

На выставке Computex 2025 компания Asus анонсировала новую версию внешней док-станции для видеокарт — ROG XG Station 3. Устройство получило современный интерфейс Thunderbolt 5, что позволяет подключать мощные дискретные графические ускорители к ноутбукам и компактным ПК. Предыдущее поколение этой станции выходило ещё в 2016 году.

По данным Asus, переход на Thunderbolt 5 с пропускной способностью 80 Гбит/с обеспечил значительный прирост производительности по сравнению с решениями на базе Thunderbolt 3 и 4 (40 Гбит/с) и даже OCuLink (64 Гбит/с).

В демонстрационных материалах компания сравнивает производительность GeForce RTX 4090, установленной в Asus ROG XG Station 3, с результатами той же карты в составе настольного ПК. Разница в быстродействии не превышает 20%, а в некоторых сценариях производительность оказывается близкой к полной.

Станция оснащена встроенным блоком питания (мощность не уточняется), фирменной RGB-подсветкой ASUS Aura Sync и тремя портами USB 3.2 Gen2 Type‑C. Заявлена совместимость с видеокартами серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000, включая модели стандарта BTF с разъёмом питания GC-HPWR.