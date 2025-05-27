Asus ROG Strix GS-BE18000 – роутер з підтримкою AiMesh та каналом до 18 000 Мбіт/с

На виставці Computex 2025 компанія Asus представила флагманський маршрутизатор ROG Strix GS-BE18000 – один із перших пристроїв бренду з повноцінною підтримкою Wi-Fi 7.

Основні характеристики Asus ROG Strix GS-BE18000

Маршрутизатор забезпечує тридіапазонну передачу даних зі швидкістю до 18000 Мбіт/с:

до 688 Мбіт/с на частоті 2.4 ГГц,

до 5765 Мбіт/с на 5 ГГц,

до 11529 Мбіт/с на 6 ГГц

Підтримуються ключові технології Wi-Fi 7: широкосмугові 320МГц-канали, модуляція 4K-QAM, Multi-Link Operation (MLO) для одночасного підключення по кількох діапазонах, а також автоматичне регулювання частот (AFC), що допомагає мінімізувати перешкоди та затримки.

Пристрій оснащений вісьма антенами, чотириядерним процесором з частотою 2,0 ГГц, 2 ГБ оперативної та 256 МБ вбудованої пам’яті. Заявлене покриття – до 300 м², що робить GS-BE18000 придатним для великих приміщень та мереж із безліччю підключених пристроїв.

На корпусі знаходяться вісім портів 2.5GbE – один WAN і сім LAN, два з яких оптимізовані для геймінгу. Також передбачено USB 3.2 для підключення накопичувачів чи модемів.

Маршрутизатор підтримує фірмову технологію AiMesh, має вбудовану систему безпеки AiProtection Pro від Trend Micro, адаптивний QoS, VPN та набір функцій для геймерів – включаючи Game Boost та Mobile Game Mode. Зовні модель виділяється налаштовується RGB-підсвічуванням.

Ціна та доступність Asus ROG Strix GS-BE18000

Пристрій вже з’явився на сайті Best Buy в США за ціною $449,99.

Додатково Asus на виставці показала ROG 100W Gaming Charger Dock – компактний пристрій, що поєднує зарядний пристрій потужністю до 100 Вт та хаб для підключення периферії.



На виставці Computex 2025 компанія Asus анонсувала нову версію зовнішньої док-станції для відеокарт – ROG XG Station 3. Пристрій отримав сучасний інтерфейс Thunderbolt 5, що дозволяє підключати потужні дискретні графічні прискорювачі до ноутбуків та компактних ПК. Попереднє покоління цієї станції виходило ще 2016 року.

За даними Asus, перехід на Thunderbolt 5 із пропускною спроможністю 80 Гбіт/с забезпечив значний приріст продуктивності порівняно з рішеннями на базі Thunderbolt 3 та 4 (40 Гбіт/с) і навіть OCuLink (64 Гбіт/с).

У демонстраційних матеріалах компанія порівнює продуктивність GeForce RTX 4090, встановлену в Asus ROG XG Station 3, з результатами тієї ж карти у складі настільного ПК. Різниця у швидкодії не перевищує 20%, а в деяких сценаріях продуктивність виявляється близькою до повної.

Станція оснащена вбудованим блоком живлення (потужність не уточнюється), фірмовим RGB-підсвічуванням ASUS Aura Sync та трьома портами USB 3.2 Gen2 Type-C. Заявлено сумісність із відеокартами серій GeForce RTX 50 та Radeon RX 9000, включаючи моделі стандарту BTF з роз’ємом живлення GC-HPWR.