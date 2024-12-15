Aston Martin Valhalla — PHEV-суперкар мощностью 1079 л. с. разгоняется 0-100 км/ч за 2,5 секунды15.12.24
Aston Martin официально представила серийную версию суперкара Valhalla, спустя пять лет после демонстрации концепта. Новый среднемоторный плагин-гибрид (PHEV) оснащён силовой установкой мощностью 1079 л.с. и крутящим моментом 1100 Нм. Она включает 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 (828 л.с.) и три электродвигателя (251 л.с.). Максимальная скорость суперкара достигает 350 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды.
Valhalla отличается продвинутой аэродинамикой, генерируя 600 кг прижимной силы на скорости 240 км/ч. Активная аэродинамика позволяет поддерживать стабильность на максимальной скорости. Система Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) управляет настройками подвески, рулевого управления, торможения и аэродинамики, предлагая четыре режима вождения: Pure EV, Sport, Sport+ и Race. В режиме Pure EV автомобиль использует только электродвигатели передней оси, предоставляя запас хода 14 км и ограничение скорости 140 км/ч.
Шасси Valhalla построено на монококе из углеродного волокна, а подвеска разработана с использованием технологий Формулы-1. Углеродно-керамические тормоза диаметром 410 мм (передние) и 290 мм (задние) обеспечивают максимальную эффективность торможения. Суперкар доступен для индивидуальной кастомизации через подразделение Q by Aston Martin. Производство Aston Martin Valhalla ограничено 999 экземплярами, старт намечен на второй квартал 2025 года. Стоимость модели пока не раскрыта.
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