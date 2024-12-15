Aston Martin Valhalla – PHEV-суперкар потужністю 1079 к. с. с. розганяється 0-100 км/год за 2,5 секунди15.12.24
Aston Martin офіційно представила серійну версію суперкара Valhalla, через п’ять років після демонстрації концепту. V8 (828 к.с.) та три електродвигуни (251 л.с.). Максимальна швидкість суперкара досягає 350 км/год, а розгін до 100 км/год займає всього 2,5 секунди.
Valhalla відрізняється просунутою аеродинамікою, генеруючи 600 кг притискної сили на швидкості 240 км/год. Активна аеродинаміка дозволяє підтримувати стабільність на максимальній швидкості. Система Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) керує налаштуваннями підвіски, кермового управління, гальмування та аеродинаміки, пропонуючи чотири режими керування: Pure EV, Sport, Sport+</strong > та Race. У режимі Pure EV автомобіль використовує лише електродвигуни передньої осі, надаючи запас ходу 14 км та обмеження швидкості 140 км/год.
Шасі Valhalla побудовано на монококу з вуглецевого волокна, а підвіска розроблена з використанням технологій Формули-1. Вуглецево-керамічні гальма діаметром 410 мм (передні) та 290 мм (задні) забезпечують максимальну ефективність гальмування. Суперкар доступний для індивідуальної кастомізації через підрозділ Q by Aston Martin. Виробництво Aston Martin Valhalla обмежено 999 екземплярами, старт заплановано на другий квартал 2025 року. Вартість моделі поки що не розкрита.
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