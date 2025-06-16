Apple Liquid Glass — что скрывается под крупнейшим обновлением дизайна интерфейса

На конференции WWDC 2025 Apple анонсировала крупнейшее за последние годы обновление дизайна своих операционных систем. iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS теперь объединяет единый визуальный язык под названием Liquid Glass.

Что такое Liquid Glass

Новый стиль оформлен в духе прозрачного стекла, с динамическими бликами, мягкой подсветкой и реакцией на освещение. Он вдохновлён интерфейсом visionOS, разработанным для гарнитуры Apple Vision Pro. В зависимости от времени суток Liquid Glass меняет внешний вид: днем интерфейс светлый, ночью — тёмный и глубокий.

По словам Алана Дая, вице-президента по дизайну интерфейсов, Liquid Glass — это первый в истории Apple универсальный стиль, который будет применяться ко всем платформам. Он охватывает всё — от кнопок и ползунков до больших интерфейсных панелей и мультимедийных элементов.

На каких устройствах будет Liquid Glass

Liquid Glass уже интегрирован в основные приложения Apple:

iOS 26 — стеклянный край при свайпе с экрана блокировки, прозрачные элементы интерфейса;

macOS Tahoe 26 — обновлённый док, прозрачное верхнее меню, стеклянные боковые панели;

Safari, Camera, Photos, FaceTime, Apple Music, News, Podcasts — обновлённый UI с Liquid Glass;

watchOS, tvOS и visionOS — стиль унифицирован на всех устройствах.

Особенностью Liquid Glass стала реакция в реальном времени — интерфейс «оживает» при движении и взаимодействии с пользователем, создавая ощущение глубины и пространства.

Apple уже выпустила обновлённые API — разработчики смогут адаптировать свои приложения к новому визуальному стилю до конца года, когда состоится полноценный релиз.

Несмотря на то, что эффекты стекла Apple использует с 2000 года (вспомним стиль Aqua), Liquid Glass — это новый этап визуальной эволюции компании. Он кардинально отличается от «плоского» дизайна, который пришёл с iOS 7, и возвращает в интерфейс элементы объёмности и физического реализма — теперь при поддержке современных графических ускорителей.

Теперь даже ваш Mac, как пошутил один из дизайнеров Apple, будет выглядеть «как дорогой аквариум».