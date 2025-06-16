Apple Liquid Glass – що ховається під найбільшим оновленням дизайну інтерфейсу16.06.25
На конференции WWDC 2025 Apple анонсировала крупнейшее за последние годы обновление дизайна своих операционных систем. iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS теперь объединяет единый визуальный язык под названием Liquid Glass.
Что такое Liquid Glass
Новый стиль оформлен в духе прозрачного стекла, с динамическими бликами, мягкой подсветкой и реакцией на освещение. Он вдохновлён интерфейсом visionOS, разработанным для гарнитуры Apple Vision Pro. В зависимости от времени суток Liquid Glass меняет внешний вид: днем интерфейс светлый, ночью — тёмный и глубокий.
По словам Алана Дая, вице-президента по дизайну интерфейсов, Liquid Glass — это первый в истории Apple универсальный стиль, который будет применяться ко всем платформам. Он охватывает всё — от кнопок и ползунков до больших интерфейсных панелей и мультимедийных элементов.
На каких устройствах будет Liquid Glass
Liquid Glass вже інтегрований в основні програми Apple:
- iOS 26 — скляний край при свайпі з екрана блокування, прозорі елементи інтерфейсу;
- macOS Tahoe 26 — оновлений док, прозоре верхнє меню, скляні бічні панелі;
- Safari, Camera, Photos, FaceTime, Apple Music, News, Podcasts — оновлений UI з Liquid Glass;
- watchOS, tvOS та visionOS — стиль уніфікований на всіх пристроях.
Особливістю Liquid Glass стала реакція в реальному часі – інтерфейс “оживає” під час руху та взаємодії з користувачем, створюючи відчуття глибини та простору.
Apple вже випустила оновлені API – розробники зможуть адаптувати свої додатки до нового візуального стилю до кінця року, коли відбудеться повноцінний реліз.
Незважаючи на те, що ефекти скла Apple використовує з 2000 року (згадаймо стиль Aqua), Liquid Glass – це новий етап візуальної еволюції компанії. Він кардинально відрізняється від «плоського» дизайну, що прийшов із iOS 7, і повертає в інтерфейс елементи об’ємності та фізичного реалізму – тепер за підтримки сучасних графічних прискорювачів.
Тепер навіть ваш Mac, як пожартував один із дизайнерів Apple, буде виглядати «як дорогий акваріум».
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