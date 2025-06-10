Android 16 получит режим усиленной программной защиты

Совсем скоро ожидается официальный релиз Android 16, и в сети продолжает появляться новая информация о грядущих функциях системы. Одной из наиболее заметных новинок станет режим Advanced Protection, призванный значительно повысить безопасность смартфонов.

Активация Advanced Protection даст следующее:

будет заблокирована установка приложений из любых источников, кроме Google Play;

отключатся небезопасные протоколы связи, включая 2G;

при попытке изменить настройки безопасности система потребует обязательную биометрическую аутентификацию или ввод PIN-кода.

Кроме этого, в режиме активной защиты усиливается фильтрация входящих звонков и сообщений, а также ограничивается подключение к потенциально небезопасным Wi-Fi-сетям. Всё это направлено на снижение риска фишинга, перехвата данных и удалённого взлома.

В первую очередь Advanced Protection станет доступен владельцам смартфонов Google Pixel — начиная с обновления Android 16 QPR1. Позже функцию получат и устройства от других производителей, однако точные сроки пока не названы.

Ранее корпорация Google официально объявила о крупнейшей сделке в своей истории, инвестировав $32 млрд в израильскую компанию Wiz, специализирующуюся на облачной кибербезопасности.

Wiz является мировым лидером в сфере защиты облачных данных и предоставляет свои услуги таким технологическим гигантам, как Microsoft и Amazon. В результате сделки компания станет частью подразделения Google Cloud, но продолжит сотрудничество с другими клиентами.

Теперь сделку должна проверить Федеральная торговая комиссия США (FTC) на соответствие антимонопольным требованиям. Google подтвердила, что продукты Wiz останутся доступны на облачных платформах конкурентов, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud.