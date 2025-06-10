Android 16 отримає режим посиленого програмного захисту

Незабаром очікується офіційний реліз Android 16, і в мережі продовжує з’являтися нова інформація про майбутні функції системи. Однією з найпомітніших новинок стане режим Advanced Protection, покликаний значно підвищити безпеку смартфонів.

Активація Advanced Protection дасть таке:

буде заблоковано встановлення програм з будь-яких джерел, крім Google Play;

відключаться небезпечні протоколи зв’язку, включаючи 2G;

при спробі змінити налаштування безпеки система потребує обов’язкової біометричної автентифікації або введення PIN-коду.

Крім цього, в режимі активного захисту посилюється фільтрація вхідних дзвінків та повідомлень, а також обмежується підключення до потенційно небезпечних Wi-Fi-мереж. Усе це спрямовано зниження ризику фішингу, перехоплення даних, і видаленого злому.

В першу чергу Advanced Protection стане доступним власникам смартфонів Google Pixel – починаючи з оновлення Android 16 QPR1. Пізніше функцію отримають і пристрої від інших виробників, проте точних термінів поки що не названо.

Раніше корпорація Google офіційно оголосила про найбільшу угоду у своїй історії, інвестувавши $32 млрд в ізраїльську компанію Wiz, що спеціалізується на хмарній кібербезпеці.

Wiz є світовим лідером у сфері захисту хмарних даних та надає свої послуги таким технологічним гігантам, як Microsoft та Amazon. В результаті операції компанія стане частиною підрозділу Google Cloud, але продовжить співпрацю з іншими клієнтами.

Тепер угоду має перевірити Федеральна торгова комісія США (FTC) щодо відповідності антимонопольним вимогам. Google підтвердила, що продукти Wiz залишаться доступними на хмарних платформах конкурентів, включаючи Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure та Oracle Cloud.