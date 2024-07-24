Як вибрати ідеальний електроскутер потужність і запас ходу

Маленький електричний мопед зовні виглядає настільки просто і безневинно, що навіть не віриться в його швидкісні можливості та потужність. Проте, ці компактні і легкі машинки на акумуляторах цілком здатні зрівнятись з бензиновими аналогами, а розвиваючи на трасі швидкість 120-150 км/год, здатні навіть обганяти автомобілі.

Найпотужніші скутери мають запас ходу до півтори сотні кілометрів без підзарядки. Проте не всім потрібні шалена швидкість і потужність. Багато хто вибирає електроскутер для міста, щоб обминати затори і безпроблемно паркуватися в тисняві великого міста. В інтернет-магазині STORGOM.UA представлені найкращі електроскутери 2024 з різноманітними технічними характеристиками потужності і запасу ходу, так що вибір на цьому сайті широкий і доступний.

Ми зі свого боку даємо вам кілька рекомендацій, як вибрати електроскутер, на що звернути увагу, щоб отримати ідеальну машинку для своїх потреб.

Потужність скутера: яка буває і від чого залежить

Потужність двигуна скутера варіюється в дуже широких межах від 250 Вт до 2 кВт. Все залежить від категорії потужності, до якої належить модель. Таких категорій є три:

Міські електромопеди. Це малопотужний економічний скутер, показник потужності становить від 250 до 500 Вт. Його призначення – місто з його насиченим трафіком. А тому максимальна швидкість обмежена до 25-30 км/год). Потужні міжміські скутери. В них потужність двигуна вища: від пів кіловата до кіловата. Швидкість розвивають до 45-50 або 60 км/год . Актуальні для поїздки на трасі, в інший населений пункт. Високопродуктивні мопеди. Такий електромопед має сильний і витривалий двигун (1.5-2 кіловати). Ними можна їздити навіть по бездоріжжю, на довгі відстані. Вони призначені для дорослих, оскільки потрібно мати певні навики їзди та фізичну силу.

Що впливає на запас ходу електричного скутера

Запас ходу – це той час, який ваш скутер здатен проїхати, не підзаряджаючись. Для тривалих поїздок вигідні електроскутери з великим запасом ходу, а для міського використання цей показник може бути меншим. Залежить він від ємності акумулятора.

Більш ефективні і сучасні двигуни потребують менше струму, що дозволяє збільшити запас ходу.

Ще важливо пам’ятати такі чинники:

Вага скутера та вантажу здатні зменшити відстань на одному заряді, оскільки тратиться більше енергії.

Стиль їзди також впливає на те, на скільки вистачить заряду. Плавно і стабільно ви проїдете довше, ніж агресивно і з газуванням.

Їзда по горах або нерівній поверхні витратить більше енергії з акумулятора.

Холод часто знижує ефективність акумулятора. Навіть сильний вітер створює зайвий опір.

Навіть сильний вітер створює зайвий опір. Опір піднімає і низький тиск у шинах, тому акумулятор розрядиться швидше, ніж заплановано.

Як вибрати електричний скутер, на що звернути увагу

Вибір електроскутера включає три основні показники:

Запас ходу. Важливо визначити, на які відстані заплановані ваші поїздки. Для міста можна брати менший показник, для далеких поїздок – скутер з великим запасом ходу. Показник залежить від того, яка ємність аккумулятору. Правило одне: чим більша ємність батареї, тим більше енергії вона зберігає, тому скутер зможе проїхати більшу відстань на одному заряді. Важливо вибрати і правильний тип акумулятора. Наприклад, свинцево-кислотні батареї дешевші, але мають меншу ємність, на холоді втрачають швидко заряд. А літій-іонні акумулятори – більш сучасні, краще тримають заряд, потужні і енерговмісні, за вартістю – трохи дорожчі. Потужність двигуна. Чим потужніший мотор, тим він стабільніше тримає швидкість, особливо на підйомах і нерівних дорогах. Для поїздок по місту підійдуть менш потужні моделі, тоді як для довгих поїздок чи їзди по складнішому рельєфу краще купити електроскутер з двигуном більше 1 кВт. Ще залежить від вашого стилю їзди – як вам комфортніше: розганятись і газувати, чи спокійно і плавно їхати. Максимальну швидкість. Міські мопеди нормально ведуть себе при 20-25 км/год, а от на трасі вони швидше не поїдуть, навіть при потребі. Тому вибирайте для міжміських поїздок такий скутер, який здатен їхати зі швидкістю хоча б 50-60 км/год, а в ідеалі – 100-110 км/год.

Крім того, зверніть увагу на:

Допустиму вантажопідйомність і вагу самого скутера.

Надійність системи гальмування (дискові та барабанні гальма найкращі).

Якість підвіски, розмір коліс.

Якість збірки і матеріалів (це впливає на довговічність та стійкість до зношування).

Чи надійний бренд, який виготовив електроскутер, відгуки про нього, гарантія і доступність сервісу.