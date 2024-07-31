Tesla проти мокрих рушників. Компанія закликає не обмотувати ними зарядний пристрій електрокара

Tesla закликає автовласників утриматися від використання “лайфхаку” із зарядним кабелем Supercharger. Він полягає в обмотуванні ручки вологим рушником для введення в оману датчиків температури. При збільшенні потужності та швидкості заряджання ручка гріється і заряджання зупиняється. Мокрий рушник охолоджує ручку, що допомагає уникнути обмеження потужності заряджання в спекотні дні. Датчики температури для боягузів – мабуть, вважають ентузіасти премії Дарвіна.

Один із власників Tesla Model S стверджує, що його автомобіль заряджався з потужністю 60 кВт, а використання вологого рушника дозволило підвищити швидкість до 95 кВт. В Out Of Spec Studios зазначили, що цей метод допоміг запобігти зниженню потужності з 147 кВт до 58 кВт, збільшивши швидкість до 119 кВт за допомогою вологої ганчірки кімнатної температури.

Хоча тривоги щодо використання вологих речей з електричними пристроями здаються необґрунтованими, оскільки зарядні пристрої та розетки для автомобілів розроблені для роботи в дощ, Tesla має ще одну причину не рекомендувати цей трюк.

За даними Inside EVs, метод працює тільки на старих станціях зарядних V2 Supercharger, оскільки нові версії вже оснащені системою охолодження ручки. Винятком є ​​Cybertruck, чия 800 В система функціонує як пара 400 В батарей і гріє навіть охолоджені ручки V3 Supercharger гарячими.