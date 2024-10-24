Список смартфонів Motorola, які отримають Android 1524.10.24
Motorola готується до випуску оновлень Android 15 для своїх смартфонів. На сайті компанії було опубліковано перелік моделей, які отримають нове оновлення. Серед очікуваних змін – оновлений інтерфейс, покращені функції безпеки, можливість архівувати програми та розширені можливості для керування пристроями “розумного будинку”.
Хоча конкретну дату випуску Android 15 для смартфонів Motorola поки не було оголошено, компанія вже активно працює над впровадженням оновлення, щоб забезпечити користувачам доступ до нових можливостей та покращень.
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Операційна система Android 15 нарешті готова. Вона має стабільну версію випущена, але поки що тільки для розробників.
Google завантажила вихідний код Android 15 у проект Android Open Source Project (AOSP), але оновлення для користувачів поки що не готові, навіть для смартфонів Pixel. Вересневе оновлення, яке почало поширюватися сьогодні для смартфонів Google, все ще ґрунтується на Android 14.
Google обіцяє, що Android 15 стане доступним для пристроїв Pixel, включаючи нещодавно випущену серію Pixel 9, “найближчими тижнями”. Пристрої від таких виробників, як Samsung, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, vivo та Xiaomi, отримають оновлення “найближчими місяцями”.
Раніше повідомлялося, що Android 15 з’явиться на пристроях Pixel лише у жовтні, і Google, схоже, підтвердив це, не говорячи про це безпосередньо. Розробники вже можуть вивчати код AOSP та працювати з ним.
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Motorola готується до випуску оновлень Android 15 для своїх смартфонів. На сайті компанії було опубліковано список моделей, які отримають нове оновлення
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