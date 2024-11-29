Що подарувати школяру до Дня святого Миколая?

Зимовий період з давніх-давен найулюбленіший час більшості дітей, бо саме взимку – найбільше свят і омріяних подарунків. Мова про День святого Миколая, який є невіддільною частиною української культури. У це торжество церква вшановує пам’ять Миколи Чудотворця, який за життя прославився щедрістю і добрими справами. А хлопчики та дівчатка знаходять під подушками подарунки від доброго святого.

Сьогодні ми поговоримо про подарунки, які найкраще підійдуть школярам до свята. Перед купівлею розумних гаджетів необхідно зрозуміти, на що варто звернути увагу при виборі подарунка для підлітка. Чи буде цей подарунок дійсно корисним. В епоху технічного прогресу і розмаїття девайсів завжди можна знайти щось унікальне і технологічне.

Фітнес-трекер

Перше, що спадає мені на думку, коли я думаю про подарунки для школярів – то це фітнес-трекер. Адже він не тільки відстежує активність, а й мотивує школярів вести активніший спосіб життя. Він показує, скільки кроків пройдено і скільки хвилин діти були активні, смартаксесуари відображають на дисплеї не тільки час, а й широкий функціонал можливостей: дзвінки, повідомлення, показники щоденної активності, здоров’я тощо. Як от, наприклад, HUAWEI Band 9 чи Garmin Vivofit JR 3.

Хочете більше варіантів? Читайте огляди розумних годинників на сайті Root-Nation.com.

Якщо розглядати дитячі моделі розумних годинників, то такий варіант подарунка буде корисним і для батьків: дитячі годинники дадуть змогу бути постійно на зв’язку з дитиною.

Бездротові навушники

Замінити застарілу модель навушників на нову і сучасну завжди хороша ідея. Тим паче гаджет не тільки стане в пригоді для прослуховування музики на дозвіллі, а й послужить підмогою під час навчання: дистанційне навчання та аудіокниги продовжують набирати популярність. Вони є як мініатюрні з вологозахистом, так і повнорозмірні. Залежно від захоплень дитини, ви можете вибрати модель для спорту, прогулянок або ж використання за комп’ютером. Серед недорогих варіантів можу запропонувати Anker soundcore P40i чи Moto Buds 065.

Клавіатура і мишка

Дитина, яка захоплюється комп’ютерними іграми, точно не відмовиться від адаптованих для ігор гаджетів. Подаруйте їй клавіатуру з підсвічуванням і зручним ходом клавіш, мишу з точним сенсором і додатковими програмованими кнопками. Або ж не скупіться і придбайте набір із двох пристроїв: радості не буде меж.

Слід сказати, що ігрова мишка, на відміну від звичайної, має додаткові можливості і функції. Крім цього, вона має поліпшену ергономічність, яскравий агресивний дизайн і підвищену точність роботи. Використовувати її за звичною роботою на комп’ютері не зовсім зручно, адже її потенціал розкривається лише в віртуальних баталіях на просторах незвіданих галактик. Як от, до прикладу, Logitech G304/G305 Lightspeed Gaming Mouse, українська Hator Pulsar 2 Pro Wireless чи A4Tech Bloody A70.

Портативний акумулятор

Проблему з розрядженими в невідповідний момент девайсами допоможе вирішити зовнішній акумулятор. Це чудовий варіант подарунка за бюджетною ціною, який завжди актуальний. Вибір таких пристроїв різноманітний за своїми габаритами, функціональністю і місткістю, а також за дизайном. Зверніть увагу на потужні пауербанки з кількома входами, щоб дитина могла одночасно підзарядити телефон та інші гаджети. Може вам буде до вподоби щось на кшталт BASEUS Bipow 20W 30000, Canyon PB-2010 чи ANKER 533 Power Bank.

Ігрова консоль

Складно уявити дитину, яка б не хотіла отримати в подарунок свіженьку PlayStation або Xbox. Але такі покупки можуть помітно вдарити по бюджету батьків. Якщо хочете заощадити, проте порадувати підлітка, розгляньте портативні ігрові консолі.

Наприклад, Nintendo Switch Lite, ASUS ROG Ally Z1 чи Logitech G Cloud Gaming Handheld.

Планшет

Також рекомендую звернути увагу на таку універсальну річ для навчання та дозвілля як планшет, який дасть змогу читати, дивитися відео, грати та навіть малювати. Класним планшетом із клавіатурою можна навіть замінити ноутбук. На відміну від смартфона, можливості планшета набагато ширше. Адже завдяки великому екрану працювати і грати на ньому комфортніше, а процес перегляду відео можна порівняти з екраном ноутбука. Серед цікавих та недорогих варіантів я б виділила захищені моделі від Blackview та Oukitel, вишукані та потужні моделі від Apple чи Samsung.

Висновки

Попри складність вибору подарунка і витрати часу на його пошуки, можна знайти безліч приголомшливих ідей для вашої дитини. Важливо завжди пам’ятати, що найкращий подарунок — це, безумовно, приємні емоції, яскраві враження і прояв уваги. А запропоновані пристрої можуть стати чудовим доповненням і сучасні школярі будуть у захваті від технологій, які допоможуть їм вчитися і веселитися!