Проєкт котеджів

Будь-яке будівництво передбачає попереднє створення проєкту. Це основа процесу, від якої залежить не лише зовнішній вигляд будівлі, але і її стійкість, надійність та тривалість безпечної експлуатації. Створення проєкту котеджів варто довіряти лише професійному дизайнеру, який розуміє всі необхідні нюанси.

Проєкт котеджу та його відмінність від дизайн-проєкту квартири

Котеджний проєкт – це документація та креслення, в яких зібрана детальна інформація щодо того, яким буде котедж. Проєкт є необхідним для будівництва, щоб мати розуміння, як і з чого будувати котедж, а також що й де буде розташовуватися.

Зазвичай в проєкті можна виділити декілька його складників.

Архітектурна частина. Це фасад будівлі, планування поверхів та розташування елементів на них, а також креслення розрізу котеджу – для розуміння висоти поверхів, дахової конструкції тощо. Конструктивна частина. Це фундаментні та дахові схеми, а також креслення всіх основних конструкцій, наприклад: стін, колон. Інженерні системи. Схеми розташування водопроводу та каналізації, електричної проводки, опалення та вентиляції. Кошторис – розділ проєкту з усіма розрахунками орієнтовної вартості будівництва.

На відміну від дизайн-проєкту квартири, який передбачає інформацію про ремонтні роботи, перепланування, оздоблення кожного з приміщень, а також вибір інтер’єрного стилю та колірної гами, в котеджний проєкт входить не лише частина з інтер’єрним облаштуванням, але й всі етапи будівництва.

Види котеджу: як дизайнер квартир в Києві може допомогти з вибором?

Будь-який проєкт котеджів можна поділити на види, залежно від певного критерію.

За типом розроблення проєкти поділяються наступним чином.

Типові – готові рішення. Дизайн-студія квартир швидко та бюджетно підходить до проєкту, якщо нема потреби у створенні індивідуальних рішень. Індивідуальні – створюються дизайнером «з нуля» з урахуванням побажань клієнта, а також особливостей ділянки. Можна контролювати планування, стиль та конструкцію майбутнього котеджу, але варіант дорожчий та довший за виконанням. Адаптовані – готовий проєкт, який мінімально змінюється під клієнтські побажання та особливості рельєфу, клімату та планування.

За кількістю поверхів котеджі діляться на:

одноповерхові – для сімей із дітьми або людей похилого віку, просте та швидке будівництво, потребують великої земельної ділянки;

двоповерхові – виглядають компактніше, діляться на зони, дешевші, але складніші у реалізації;

з мансардою – є житлова мансарда під дахом, потребує якісного вентилювання та утеплення.

Майже кожен дизайнер квартир у Києві може допомогти з вибором виду котеджу, ґрунтуючись на потребах замовника. Особливо це актуально, якщо клієнт хоче котедж у певному стилі, але не розуміється на інших нюансах. Дизайнер зможе підібрати оптимальну кількість поверхів, матеріали для будівництва та оздоблення, а за потреби – допомогти архітектору в процесі створення проєкту.

Як стиль дизайн-студії квартир допомагає створити гармонійний проєкт котеджу?

Досвід подібних студій буде корисним, оскільки спеціалісти компаній вміють ефективно організовувати простір, працювати з його ергономікою, а також вдало підбирати інтер’єрний стиль під забаганки клієнта.

Все це допомагає створити комфортний котедж. Недарма дизайнери квартир співпрацюють з дизайнерами котеджів.

Які стилі дизайн-бюро квартир можна використати в котеджах?

Стиль безпосередньо впливає на зовнішній вигляд, атмосферу та вибір матеріалів. Можна виділити кілька стилів, які дизайнери використовують найчастіше.

Класика – симетрія, колони, ліпнина, використовуються цегла, каміння, декоративне тинькування. Шале – похилий дах, дерево та каміння в оздобленні, тепла та затишна атмосфера. Активно використовується натуральне дерево, каміння та черепиця. Ідеальний варіант для котеджу в лісі або біля озера. Сучасні стилі – пласкі та похилі дахи, простота форм, панорамні вікна. Серед матеріалів бетон, метал, скло та композит. Акцент йде на функціональність та лаконічність.

Звичайно, все залежить від вподобань замовника, тому в реальність можна втілити лофт, середземноморський стиль, прованс або фахверк. Досить часто клієнти орієнтуються на роботи дизайн-бюро квартир, даючи запит дизайнеру котеджів.