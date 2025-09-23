Нові моделі EcoFlow ємністю 288 Вт · год важать менше 3-х кілограм23.09.25
Компанія EcoFlow представила у Європі нову лінійку портативних зарядних станцій серії Trail. До цього пристрою вже з’явилися у продажу у США, а в європейських країнах вони будуть доступні з 22 вересня.
Базова модель EcoFlow Trail 200 DC оснащена акумулятором LFP ємністю 192 Вт·год та забезпечує потужність до 220 Вт. Вона отримала один USB-C порт на 140 Вт, ще один USB-C на 100 Вт та два USB-A по 12 Вт. Усі USB-C підтримують як вхід, і вихід. Станція важить лише 1,8 кг, а для зручного перенесення передбачена тканинна ручка.
Версія EcoFlow Trail 300 DC має збільшений акумулятор LFP ємністю 288 Вт·год та вихідну потужність до 300 Вт. Серед нововведень – автомобільний вихід на 120 Вт, а також заміна одного з USB-C 100 Вт на потужніший 140 Вт. Вага пристрою складає 2,6 кг.
Флагман серії – EcoFlow Trail Plus 300 DC. При тій же ємності акумулятора (288 Вт·ч) він побудований на технології NCM, що дозволило знизити вагу до 2,3 кг. Потужність також досягає 300 Вт, але є ряд відмінностей: пристрій отримав третій USB-C на 140 Вт, а також знімний кабель 140 Вт, який виконує одночасно функцію ручки. Крім того, модель підтримує Wi-Fi та Bluetooth для дистанційного керування через програму EcoFlow.
Компанія поки не розкрила європейські ціни, проте американські розцінки дають орієнтир:
- Trail 200 DC – $199,99 (приблизно €170),
- Trail 300 DC – $249,99 (приблизно €212),
- Trail Plus 300 DC — $299,99 (приблизно €255).
