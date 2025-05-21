MediaTek Dimensity 9400e ─ субфлагманський чіп з ray tracing та Wi-Fi 7

На конференції OnePlus Game Strategic Communication Conference у Китаї компанія MediaTek представила мобільний процесор Dimensity 9400e – оновлене рішення у передфлагманському сегменті, орієнтоване на високу продуктивність у іграх та завданнях із застосуванням ІІ. Новинка є покращеним варіантом торішнього Dimensity 9300+, але поступається флагманським моделям серії 9400 за рядом параметрів.

MediaTek Dimensity 9400e створений за 4-нм техпроцесом третього покоління від TSMC і отримав архітектуру 1+3+4, в якій використовується одне ядро ​​Cortex-X4 на частоті 3,4 ГГц, три такі ж ядра з частотою 2,85 ГГц і чотири енергоефективні ядра Cortex-A7. Об’єм кешу L3 становить 8 МБ, додатково передбачено 10 МБ SLC-пам’яті.

Графічну частину забезпечує 12-ядерний GPU Immortalis-G720 з підтримкою апаратного трасування променів. Також заявлено сумісність з технологіями Star Speed ​​Engine, Adaptive Control 2.0 та Dimensity Frame Double Technology 2.0+, спрямованими на покращення плавності та стабільності ігрового процесу.

Чіпсет обладнаний нейропроцесором MediaTek NPU 790 та підтримує роботу з мовними та мультимодальними моделями, включаючи DeepSeek-R1-Distill та LLaVA-1.5 7B. Для розробників передбачено набір інструментів MediaTek NeuroPilot та Development AI Kit.

Підтримка LPDDR5X-пам’яті із частотою до 8533 МГц та накопичувачів UFS 4.0 з технологією MCQ дозволяє розраховувати на високу швидкість обміну даними. Мультимедійні можливості включають підтримку камер до 320 Мп, відеозапис 8K@30fps і 4K@60fps, а також виведення зображення в роздільній здатності 4K@120 Гц або WQHD@180 Гц.

Серед комунікаційних функцій – підтримка Wi-Fi 7 з піковою швидкістю до 7,3 Гбіт/с, Bluetooth 6.0, повний комплект GNSS-протоколів та режим TBTC (Triple Band Triple Concurrency). Dimensity 9400e також працює з мережами від 2G до 5G, включаючи Sub-6GHz, mmWave та Dual SIM Dual Active, дозволяючи одночасно використовувати дві SIM-картки в активних 4G/5G-мережах.

Безпека забезпечується вбудованими рішеннями, включаючи Secure Processor, HWRoT та Arm MTE.

Очікується, що смартфони на базі нового процесора з’являться на ринку вже до кінця травня. Одним із перших пристроїв з Dimensity 9400e стане OnePlus Ace 5 Racing Edition, який компанія офіційно анонсувала як перший смартфон із цим чіпом.