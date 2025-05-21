MediaTek Dimensity 9400e ─ субфлагманський чіп з ray tracing та Wi-Fi 721.05.25
На конференції OnePlus Game Strategic Communication Conference у Китаї компанія MediaTek представила мобільний процесор Dimensity 9400e – оновлене рішення у передфлагманському сегменті, орієнтоване на високу продуктивність у іграх та завданнях із застосуванням ІІ. Новинка є покращеним варіантом торішнього Dimensity 9300+, але поступається флагманським моделям серії 9400 за рядом параметрів.
MediaTek Dimensity 9400e створений за 4-нм техпроцесом третього покоління від TSMC і отримав архітектуру 1+3+4, в якій використовується одне ядро Cortex-X4 на частоті 3,4 ГГц, три такі ж ядра з частотою 2,85 ГГц і чотири енергоефективні ядра Cortex-A7. Об’єм кешу L3 становить 8 МБ, додатково передбачено 10 МБ SLC-пам’яті.
Графічну частину забезпечує 12-ядерний GPU Immortalis-G720 з підтримкою апаратного трасування променів. Також заявлено сумісність з технологіями Star Speed Engine, Adaptive Control 2.0 та Dimensity Frame Double Technology 2.0+, спрямованими на покращення плавності та стабільності ігрового процесу.
Чіпсет обладнаний нейропроцесором MediaTek NPU 790 та підтримує роботу з мовними та мультимодальними моделями, включаючи DeepSeek-R1-Distill та LLaVA-1.5 7B. Для розробників передбачено набір інструментів MediaTek NeuroPilot та Development AI Kit.
Підтримка LPDDR5X-пам’яті із частотою до 8533 МГц та накопичувачів UFS 4.0 з технологією MCQ дозволяє розраховувати на високу швидкість обміну даними. Мультимедійні можливості включають підтримку камер до 320 Мп, відеозапис 8K@30fps і 4K@60fps, а також виведення зображення в роздільній здатності 4K@120 Гц або WQHD@180 Гц.
Серед комунікаційних функцій – підтримка Wi-Fi 7 з піковою швидкістю до 7,3 Гбіт/с, Bluetooth 6.0, повний комплект GNSS-протоколів та режим TBTC (Triple Band Triple Concurrency). Dimensity 9400e також працює з мережами від 2G до 5G, включаючи Sub-6GHz, mmWave та Dual SIM Dual Active, дозволяючи одночасно використовувати дві SIM-картки в активних 4G/5G-мережах.
Безпека забезпечується вбудованими рішеннями, включаючи Secure Processor, HWRoT та Arm MTE.
Очікується, що смартфони на базі нового процесора з’являться на ринку вже до кінця травня. Одним із перших пристроїв з Dimensity 9400e стане OnePlus Ace 5 Racing Edition, який компанія офіційно анонсувала як перший смартфон із цим чіпом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
MediaTek Dimensity 9400e ─ субфлагманський чіп з ray tracing та Wi-Fi 7 MediaTek процесор смартфон
MediaTek Dimensity 9400e обладнаний нейропроцесором MediaTek NPU 790 і підтримує роботу з мовними та мультимодальними моделями
Acer Swift Edge 14 AI – компактний ноутбук з Intel Core Ultra 9 Acer Intel ноутбук
Корпус ноутбука Acer Swift Edge 14 AI виготовлений із магнієво-алюмінієвого сплаву, що дозволило знизити вагу до 990 грам. Автономна робота Swift Edge 14 AI може досягати 21 години.
Acer Swift Edge 14 AI – компактний ноутбук з Intel Core Ultra 9
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними
Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів
Asus на Computex 2025: новинки периферії та моніторів
Nokia та Huawei вже тестують мережу 5G у трьох містах України
Garmin Forerunner 570 і Forerunner 970 випускаються у двох розмірах, готують аналітику та коштують від $550
YouTube запускатиме рекламу після ключових моментів відео
Нові навушники Sony WH-1000XM6 працюють до 30 годин і коштують $450
DJI Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 Мпікс та збільшеним часом польоту коштує $2100
Нову Apple CarPlay Ultra показали в Aston Martin
Відеокарти Nvidia подорожчають на 5-15%, щоб компенсувати експортні обмеження та мита