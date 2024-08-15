Характеристики ігрового ноутбука: на що звертати увагу

Ігрові ноутбуки є справжніми “універсальними солдатами” світу ПК: вони достатньо продуктивні, щоб грати у ваші улюблені ігри, забезпечуючи найкращий геймплей. Але одночасно ви також можете використовувати їхню потужність для роботи з медіафайлами – створення фото та відео контенту, або проводити стріми на Twitch та YouTube. Для вимогливого користувача, який не просто шукає потужне “залізо” для ігор, а повноцінного помічника для виконання складних завдань у повсякденному житті ми підготували перелік характеристик, на які варто звертати увагу, щоб знайти найкращий ігровий ноутбук, який відповідатиме вашим потребам.

Отже, на що треба звертати увагу в ігровому ноутбуці?

Ціна

Ваш шлях до покупки ноутбука починається і закінчується сумою грошей, яку ви готові витратити на нього. Нічого дивного, зважаючи на всі економічні фактори, потужний ноутбук не може коштувати дешево. Та є хороші новини: зараз на ринку багато варіантів з бюджетом біля 1000 доларів. Зокрема, кілька чудових моделей як-от лінійка G15 від Dell. Дешевий ігровий ноутбук у цьому ціновому діапазоні, безсумнівно, здасться трохи слабшим, ніж дорожчі моделі, і ймовірно в ньому буде менше оперативної пам’яті, внутрішньої пам’яті, тощо. Але більшість бюджетних ноутбуків можуть запускати багато відеоігор у 1080p із частотою 60 кадрів на секунду, що є достатнім мінімумом, який можна бажати від будь-якого пристрою.

Справи стають цікавішими, коли бюджет дозволяє дивитися на найкращі ігрові ноутбуки середнього класу з ціною від 1000 доларів і вище. Тоді у магазинах ви почнете знаходити такі комп’ютери, як ASUS Zephyrus або Acer Nitro. Загалом, тут вже набагато краща якість збірки, ніж у бюджетних ігрових ноутбуків, ліпший графічний процесор і достатньо оперативної пам’яті та місця для зберігання файлів.

Якщо ви готові витратити близько 1800 доларів або більше, ви можете почати розглядати ще більш преміальні варіанти, які є на одному рівні з найкращими ігровими ПК. Очікуйте бездоганно відшліфовані корпуси, найшвидші комплектуючі на ринку та неймовірно тонкий дизайн.

Центральний та графічний процессор

Відповідь на питання щодо потужності залишається відносно простою: придбайте чіп Intel в поєднанні з графічним процесором NVIDIA. Intel вивела на ринок свої потужні гібридні чіпи 13-го та 14-го покоління.

Гібридна архітектура процесора нового покоління від Intel® включає два типи ядер: Performance-core (P-core) і Efficient-core (E-core).

P-core – це потужні ядра, які призначені для виконання важких завдань, таких як редагування фото і відео або графічно інтенсивні ігри.

E-core – це менш потужні ядра, які працюють на нижчій частоті і призначені для легших завдань, таких як фонові задачі процеси або інтернет-серфінг. Вони дозволяють виконувати додаткові завдання, такі як перевірка електронної пошти або музичний стрімінг, одночасно з важливими завданнями, не знижуючи швидкість і продуктивність всієї системи.

У кожному типу процесора є свій індекс, за яким можна визначити його потужність:

H-серія: Ці процесори призначені для геймерів і творчих людей, чиї завдання потребують багато потужності. Такі кристали споживають до 45 Вт у звичайному режимі і до 115 Вт у режимі Turbo.

P-серія: Ці процесори підходять для тонких і легких ноутбуків з тривалим часом автономної роботи. Вони споживають менше потужності – до 28 Вт і до 14 ядер (6 P-core та 8 E-core), що робить їх енергоефективними без втрати продуктивності.

U-серія: Ці процесори призначені для компактних пристроїв, таких як тонкі ноутбуки і ПК з двома екранами. Вони споживають від 9 до 15 Вт енергії і мають до 10 ядер (2 P-core та 8 E-core).

Якщо ви хочете, щоб ваша покупка в була актуальною якомога довше або просто хочете побачити, наскільки краще трасуються промені, які зроблять ігри ще більш видовищними, вам треба вибрати відеокарту NVIDIA. Графічні процесори NVIDIA GeForce RTX також оснащені технологією DLSS, яка використовує AI для підвищення якості ігор до вищої роздільної здатності. Сьогодні ви все ще можете знайти багато ноутбуків зі старими графічними процесорами NVIDIA RTX 20-ї серії, і вони все одно забезпечуватимуть вам приголомшливу продуктивність. Але щоб не перейматися в майбутньому, ймовірно, варто вибрати нові системи RTX 40-ї серії, оскільки вони підтримують новішу технологію DLSS 3 і пропонують безліч нововведень. Варто зазначити, що мобільні відеокарти NVIDIA не можна прямо порівнювати з їх більш потужними настільними версіями.

Екран і частота оновлення

Розмір екрану — це хороша фіча для оцінки ігрових ноутбуків. Загалом, 15-дюймові ноутбуки будуть найкращим балансом портативності, тоді як більші 17-дюймові моделі важчі, але мають більшу площі екрана.

Але в наші дні, окрім розміру екрана, є ще багато чого, на що слід звернути увагу. Наприклад, частота оновлення. Більшість моніторів оновлюють свої екрани з частотою 60 Гц. Це стандарт, але вже застарілий. Тепер екрани з роздільною здатністю 120 Гц і роздільною здатністю 1080p — це мінімум, який кожен хоче отримати від будь-якого ігрового ноутбука. Є і більш продуктивні- з частотою 144 Гц, 240 Гц і навіть 360 Гц.

В іграх вищі частоти оновлення також допомагають усунути розриви екрана та інші артефакти, які можуть стати на шляху вашій перемозі у грі. А щодо всього іншого це лише покращує враження від гри. Навіть прокручування веб-сторінки на моніторі з частотою 120 Гц або вище, візуально приємніше ніж на екрані з частотою 60 Гц.

Інше

Інші речі, про які слід пам’ятати, купуючи ігровий ноутбук.

Обирайте принаймні 16 ГБ оперативної пам’яті. І якщо ви плануєте застосовувати багатозадачність під час стрімінгу, варто розглянути об’єм 32 ГБ.

Внутрішнє сховище потребує серйозного обʼєму. Тут найкраще орієнтуватися на 1 ТБ SSD M.2, якого має вистачити, щоб насолоджуватися кількома іграми. У трохи більш давніх ноутбуках також є місце для стандартних жорстких дисків SATA, які набагато дешевші за M.2, але вони більш повільніші.