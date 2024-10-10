Блоки живлення Seasonic Focus GX номіналом 750, 850 та 1000 Вт пройшли сертифікацію 80 Plus Gold10.10.24
Компанія Seasonic представила оновлену лінійку блоків живлення Focus GX (2024), до якої увійшли моделі потужністю 750, 850 та 1000 Вт. Ці новинки відповідають стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, а також мають сертифікацію 80 Plus Gold. Блоки живлення оснащені оновленим 12VHPWR кабелем, який призначений для підтримки потужних відеокарт.
Однією із ключових особливостей нових блоків живлення є дизайн OptiSink. Це оновлення схемотехніки передбачає використання силових елементів з поверхневим монтажем, що дозволяє покращити тепловідведення через друковану плату та, відповідно, покращити внутрішній простір та повітряний потік. Охолодження забезпечується 135-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику.
Блоки живлення Focus GX (2024) також відрізняються високою стабільністю напруги з відхиленням ±3%. У виробництві використовують високотемпературні японські конденсатори, що підвищує надійність пристроїв. Корпус нових блоків живлення має компактні розміри, довжина якого становить лише 140 мм. Як і їхні попередники, нові моделі йдуть із 10-річною гарантією від виробника.
У закордонних магазинах ціна на блоки живлення Seasonic Focus GX (2024) починається від $130 за модель на 750 Вт, від $150 за 850 Вт та від $190 за 1000 Вт. Біла версія коштуватиме на $10 дорожче.
Компанія Seasonic анонсувала блок живлення Prime PX-2200, який відповідає останнім стандартам ATX 3.1 і PCIe 5.1 і має потужність 2200 Вт. Цей блок живлення отримав сертифікацію 80 Plus Platinum EU 230 V, що свідчить про його високу енергоефективність. Серед ключових особливостей Prime PX-2200 варто відзначити наявність чотирьох кабелів 12V-2×6, які дозволяють підключати кілька відеокарт, включаючи моделі рівня GeForce RTX 4090, без необхідності використання перехідників.
Seasonic Prime PX-2200 оснащений японськими конденсаторами, здатними витримувати високі температури, а також 135-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику для забезпечення стабільного та надійного охолодження. Максимальне навантаження на лінію +12 становить 183,3 А, що забезпечує відмінну стабільність напруг. Блок живлення призначений для роботи в мережах з напругою 200-240 В і має розміри 210 x 150 x 86 мм. Seasonic надає на нього 12-річну гарантію, підкреслюючи довговічність та надійність пристрою.
Продаж блоку живлення розпочнеться в європейських магазинах до кінця місяця за рекомендованою ціною 580 євро.
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