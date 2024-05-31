Acer почала продавати електричні самокати та велосипеди в Україні. І ось наші вердикти по них

Компанія Acer оновила свій асортимент електротранспорту, додавши до існуючої лінійки дві нові моделі електросамокатів та електровелосипед для пересування містом. Власники самокатів Acer ES Series зможуть долати до 60 км. відстані на одному заряді акумулятора, а велосипед eUrban eBike пропонує запас ходу до 110 км. Обидва ці е-транспорти ми вже протестували і пропонуємо почитати про них докладно у наших оглядах.

Новий самокат Acer ES Series 5 Advance майже на 40% потужніший за свого попередника. Він отримав 36-вольтовий двигун на 500 Вт з піковою потужністю 833 Вт, який забезпечує розгін до максимальної швидкості 25 км/год. Самокат забезпечує підйом дорогами з ухилом 22% і витримує навантаження до 120 кг. Вага новинки становить 18,5 кг, а розміри в розкладеному вигляді – 121x49x120 см. Це складний електросамокат з алюмінієвою рамою та 10-дюймовими колесами з шинами ПУ.

Модель Acer ES Series 3 Advance легша і компактніша. Вона має вагу 16 кг і розміри 107x49x120 см, а діаметр коліс становить 8,5 дюйми з кліренсом 8,5 см. Пристрій обладнано літій-іонним акумулятором на 7,8 А-год, який забезпечує дальність ходу до 20-25 км. Комплектний 36-вольтовий двигун на 350 Вт із піковою потужністю 728 Вт забезпечує розгін до 25 км/год. Самокат має вантажопідйомність до 120 кг і здатний рухатися вгору під нахилом до 20%. Як і старша модель, він має чотири режими швидкості.

Електровелосипед Acer eUrban eBike R пропонує поєднання звичного досвіду педалювання з можливостями двигуна потужністю 250 Вт. Пристрій має габарити 180x65x108 см та важить 21 кг. Модель розрахована на сумарну вантажопідйомність 120 кг, забезпечує максимальну швидкість руху з використанням двигуна 25 км/год, а літій-іонний акумулятор на 504 Вт∙год забезпечує запас ходу до 110 км. Велосипед обладнаний компонентами Shimano, зокрема дисковими гальмами та 9-швидкісною трансмісією. Монохромний дисплей діагоналлю 1,4 дюйма або спеціалізована програма відображають всю важливу інформацію про пристрій та поточну поїздку: швидкість і рівень заряду батареї, режим швидкості, дистанцію, карту тощо. Додаток також виконує функції пошуку велосипеда у разі втрати.

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