KTM выпустила панель приборов с экранами диагональю до 8.8″ и с Android Automotive

KTM представила новые приборные панели для мотоциклов, которые будут доступны на моделях 2025 года. Эти панели используют TFT-экраны и представлены в двух вариантах:

Вертикальная модель V80 с 8-дюймовым экраном. Горизонтальная модель H88 с 8.8-дюймовым экраном.

Обе панели имеют разрешение 1280x720p и поддерживают индуктивное сенсорное управление, что позволяет управлять экраном даже в перчатках. Также они снабжены виртуальными кнопками для управления подогревом ручек, сидений и противотуманными фарами. Экраны отличаются уменьшением бликов и отпечатков пальцев, что улучшает видимость.

Особенности панелей:

Поддержка 256 000 цветов, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями (65 000 цветов).

Встроенный компьютерный блок с 32 ГБ памяти и 3 ГБ оперативной, а также модулями GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Работают на Android Automotive OS, что является первым появлением этой системы на мотоциклах. Раньше она использовалась только в автомобилях.

Сначала эти дисплеи будут установлены на премиальных моделях KTM 2025, а впоследствии появятся и на более доступных мотоциклах.