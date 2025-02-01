Заряду вистачить на пів року: представлено смартфон-монстр з батареєю 33 000 мАг

Світ смартфонів не перестає дивувати інноваціями. Компанія Oukitel представила справжнього монстра — WP100 Titan. Цей пристрій вражає не лише розмірами, але й неймовірним зарядом акумулятора. Розглянемо детальніше, чим же цікавий гаджет і чому він привертає увагу технологічних ентузіастів.

Акумулятор

Головна особливість WP100 Titan — акумулятор на 33 000 мАг. Вже існують мобільні телефони з великим запасом автономності, серед яких гаджет Oukitel має рекордний показник. Виробник стверджує, що одного заряду вистачить на тиждень активного використання, а в режимі очікування пристрій може протриматися до пів року.

Додаткові переваги:

підтримка швидкої зарядки на 66 Вт;

можливість живлення інших пристроїв з потужністю до 18 Вт.

Такі характеристики роблять WP100 Titan ідеальним вибором для тих, хто часто подорожує або працює в умовах обмеженого доступу до електромережі.

Дисплей та процесор

Смартфон оснащений 6.8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує плавність зображення та комфортний перегляд контенту.

Серцем пристрою є процесор MediaTek Dimensity 7300. Цей чипсет середнього класу забезпечує достатню продуктивність для більшості завдань. Разом з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті WP100 Titan здатний впоратися з багатозадачністю та зберіганням великої кількості даних.

Камера

Основна камера Oukitel WP100 Titan вражає роздільною здатністю — 200 Мп. Додатково пристрій оснащений:

датчиком нічного бачення на 20 Мп;

макрокамерою на 2 Мп.

Така комбінація забезпечує гнучкість у різних сценаріях знімання.

Додаткові функції

Однією з унікальних особливостей WP100 Titan є вбудований лазерний DLP-проєктор. Його характеристики вражають:

яскравість — 100 люмен;

роздільна здатність — 854×480 пікселів;

максимальна діагональ проєкції — 120 дюймів (з відстані 3 метри);

частота оновлення — 120 Гц.

Ще одна цікава особливість — потужний кемпінговий ліхтар зі світловим потоком 1200 люмен. Це робить WP100 Titan незамінним супутником для любителів активного відпочинку та екстремальних подорожей.

Захист корпусу

Oukitel WP100 Titan розроблений для роботи в суворих умовах. Пристрій має захист за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD-810H. Це означає, що смартфон:

повністю захищений від пилу;

витримує занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин;

стійкий до падінь з висоти до 2 метрів;

працездатний за температури від -40°C до +55°C.



Компанія Oukitel планує розпочати реалізацію WP100 Titan у лютому 2025 року. Перші продажі відбудуться на краудфандинговій платформі Kickstarter. Ціна для «ранніх пташок» складе $599.

Oukitel WP100 Titan — це унікальний смартфон, який поєднує рекордний заряд акумулятора, захищений корпус та інноваційні функції. Цей пристрій не призначений для масового споживача, але може стати ефективним інструментом для певних категорій користувачів.