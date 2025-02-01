Заряду вистачить на пів року: представлено смартфон-монстр з батареєю 33 000 мАг01.02.25
Світ смартфонів не перестає дивувати інноваціями. Компанія Oukitel представила справжнього монстра — WP100 Titan. Цей пристрій вражає не лише розмірами, але й неймовірним зарядом акумулятора. Розглянемо детальніше, чим же цікавий гаджет і чому він привертає увагу технологічних ентузіастів.
Акумулятор
Головна особливість WP100 Titan — акумулятор на 33 000 мАг. Вже існують мобільні телефони з великим запасом автономності, серед яких гаджет Oukitel має рекордний показник. Виробник стверджує, що одного заряду вистачить на тиждень активного використання, а в режимі очікування пристрій може протриматися до пів року.
Додаткові переваги:
- підтримка швидкої зарядки на 66 Вт;
- можливість живлення інших пристроїв з потужністю до 18 Вт.
Такі характеристики роблять WP100 Titan ідеальним вибором для тих, хто часто подорожує або працює в умовах обмеженого доступу до електромережі.
Дисплей та процесор
Смартфон оснащений 6.8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує плавність зображення та комфортний перегляд контенту.
Серцем пристрою є процесор MediaTek Dimensity 7300. Цей чипсет середнього класу забезпечує достатню продуктивність для більшості завдань. Разом з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті WP100 Titan здатний впоратися з багатозадачністю та зберіганням великої кількості даних.
Камера
Основна камера Oukitel WP100 Titan вражає роздільною здатністю — 200 Мп. Додатково пристрій оснащений:
- датчиком нічного бачення на 20 Мп;
- макрокамерою на 2 Мп.
Така комбінація забезпечує гнучкість у різних сценаріях знімання.
Додаткові функції
Однією з унікальних особливостей WP100 Titan є вбудований лазерний DLP-проєктор. Його характеристики вражають:
- яскравість — 100 люмен;
- роздільна здатність — 854×480 пікселів;
- максимальна діагональ проєкції — 120 дюймів (з відстані 3 метри);
- частота оновлення — 120 Гц.
Ще одна цікава особливість — потужний кемпінговий ліхтар зі світловим потоком 1200 люмен. Це робить WP100 Titan незамінним супутником для любителів активного відпочинку та екстремальних подорожей.
Захист корпусу
Oukitel WP100 Titan розроблений для роботи в суворих умовах. Пристрій має захист за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD-810H. Це означає, що смартфон:
- повністю захищений від пилу;
- витримує занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин;
- стійкий до падінь з висоти до 2 метрів;
- працездатний за температури від -40°C до +55°C.
Компанія Oukitel планує розпочати реалізацію WP100 Titan у лютому 2025 року. Перші продажі відбудуться на краудфандинговій платформі Kickstarter. Ціна для «ранніх пташок» складе $599.
Oukitel WP100 Titan — це унікальний смартфон, який поєднує рекордний заряд акумулятора, захищений корпус та інноваційні функції. Цей пристрій не призначений для масового споживача, але може стати ефективним інструментом для певних категорій користувачів.
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