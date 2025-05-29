WhatsApp адаптували для планшетів Apple iPad

Через 15 років після запуску месенджера, WhatsApp нарешті отримав нативний додаток для iPad. Раніше користувачам планшетів Apple доводилося задовольнятися веб-версією, яка була далека від зручності та повноцінної функціональності. Незважаючи на високий попит, Meta довго відмовлялася випускати окремий клієнт, пояснюючи це тим, що аудиторія iPad дуже мала для таких інвестицій.

Тепер ситуація змінилася: в App Store став доступний офіційний додаток WhatsApp, адаптований під особливості iPadOS. Нова версія підтримує роботу в багатозадачному режимі, включаючи Split View та Stage Manager, що робить використання месенджера на планшеті набагато комфортнішим.

WhatsApp, як і раніше, входить до трійки найбільш затребуваних месенджерів у світі: кількість його активних користувачів перевищила позначку в 3 мільярди людей. Про це повідомив голова компанії Meta Марк Цукерберг, коментуючи фінансові результати першого кварталу 2025 року.

Сервіс, куплений Meta ще у 2014 році за $19 мільярдів, коли операція сприймалася як ризикована, сьогодні став одним із ключових цифрових активів корпорації. WhatsApp продовжує залишатися безкоштовним і не містить вбудованої реклами, проте приносить відчутний прибуток завдяки інструментам, призначеним для бізнес-аудиторії. За звітний період вони забезпечили компанії дохід у розмірі 510 мільйонів доларів.

Окрема увага у стратегії Meta займає розвиток ШІ-інструментів. За словами фінансового директора компанії Сьюзан Лі, найбільше залучення користувачів з Meta AI зафіксовано саме в WhatsApp. Найбільше звернень до віртуального асистента відбувається у рамках приватних листування.

На базі WhatsApp Business Meta проводить тестування нових рішень, у тому числі систем керування чат-ботами. Розробляється інтерфейс та аналітична панель, які дозволять компаніям навчати корпоративні ІІ-моделі з використанням власних даних, включаючи інформацію з сайтів, бізнес-профілів у WhatsApp, Instagram та Facebook. Одночасно ведеться робота над інтеграцією помічника з ШІ в клієнтське листування.

Найближчим часом Meta планує зосередитись на посиленні захищеності платформи та розширенні її функціональності для комерційного використання.