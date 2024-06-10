В застосунку Повітряна тривога разом з push-повідомленням про відбій приходитиме питання «Ти як?»10.06.24
У застосунок «Повітряна тривога» було інтегровано техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Набір вправ та порад призначений для стабілізації емоційного стану під час повітряних тривог, вибухів чи інших стресових ситуацій.
Тепер разом із push-повідомленням про відбій повітряної тривоги користувачі отримуватимуть питання «Ти як?». Натиснувши на це повідомлення, відкриється підрозділ «Аптечка психологічної самодопомоги», де містяться поради для дорослих, дітей та ветеранів.
У підрозділі можна знайти техніки допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. Крім того, доступна методичка з порадами щодо підтримки людей з досвідом війни. Щоб переглянути ці техніки самодопомоги в застосунку, потрібно зайти у розділ «Корисне» внизу екрану, обрати одну з тем та натиснути «Детальніше» для отримання методички.
Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів.
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В застосунку Повітряна тривога разом з push-повідомленням про відбій приходитиме питання «Ти як?»війна додаток оновлення події в Україні
В застосунку Повітряна тривога тепер є підрозділ «Аптечка психологічної самодопомоги», де містяться поради для дорослих, дітей та ветеранів.
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