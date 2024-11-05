Смартфони Honor Magic 7 і 7 Pro отримав чіп Snapdragon 8 Elite, захист IP69 та батарею майже 6000 мАг05.11.24
Honor представила смартфони Magic 7 та Magic 7 Pro з процесором Snapdragon 8 Elite, просунутими камерами та ємним акумулятором.
Honor Magic 7 оснащений плоским OLED-дисплеєм з діагоналлю 6,78 “, а Magic 7 Pro – 6,8” OLED з мікрозгинами. Обидві моделі підтримують адаптивну частоту оновлення 1-120 Гц та мають пікову яскравість HDR 5000 ніт. Екран підтримує технологію Honor AI Oasis Eye-Care, яка захищає від поляризованого світла та зменшує вплив синього.
Смартфони оснащені процесором Snapdragon 8 Elite із двома ядрами на частоті 4,32 ГГц та шістьма з частотою 3,53 ГГц. За словами виробника, у поєднанні із графічним процесором Adreno 830 він забезпечує приріст продуктивності в іграх на 40%. Телефони оснащені надширокою системою рідинного охолодження Honor, яка підтримує температуру нижче 44,8 ° C у важких іграх.
ОС MagicOS 9.0 створена на базі Android 15. Вона надає розширені можливості штучного інтелекту, включаючи помічника ІІ. Функція AI Face Swap Detection робить безпечнішими відеодзвінки.
Honor Magic 7 має 50 МП основну камеру з датчиком OmniVision OVH9000, 50 МП надширококутний об’єктив та телеоб’єктив 50 МП із 3х оптичним збільшенням та стабілізацією. Magic 7 Pro отримав основну камеру 50 МП OmniVision OVH9000 зі змінною діафрагмою (f/1,4-f/2,0) та перископічний телеоб’єктив на 200 МП (Samsung S5KHP3), який підтримує 100-кратне цифрове масштабування та OIS 50 МП ультраширококутна камера.
Обидва смартфони серії Honor Magic 7 мають 50 Мпікс селфі-камеру, Magic 7 Pro отримав додатковий датчик ToF з визначенням глибини для покращеного 3D-розпізнавання обличчя та портретних ефектів фото. Телефони підтримують ІІ-ефекти фото, як AI Eagle Eye Burst, режим суперпортрета та покращення зображення за допомогою ІІ.
Magic 7 має акумулятор 5650 мАг, а Magic 7 Pro – 5850 мАг. Вони підтримують провідну швидку зарядку потужністю 100 Вт та бездротову на 80 Вт. Технологія Qinghai Lake у поєднанні з чіпом E2 покращує роботу акумулятора та продовжує термін служби. Опис батареї Magic7 не містить згадки про технологію Silicon-Carbon, за якою зроблено акумулятор Pro.
Серія Honor Magic 7 містить 3D ультразвуковий датчик відбитків пальців, який може розблокувати телефон, навіть якщо руки мокрі. Також є 3D-розпізнавання обличчя для розблокування. Смартфони захищені від води та пилу за стандартами IP68 та IP69. Вони підтримують підключення 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та технологію DTS Ultra для покращення якості звуку. Honor Magic 7 має розміри 162,1 x 75,8 x 7,95 мм та важить 199 г, а Magic 7 Pro з розмірами 162,7 x 77,1 x 8,8 мм важить близько 223 г.
Honor Magic 7 доступний у п’яти яскравих кольорах: Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue та Velvet Black. Honor Magic 7 Pro пропонує чотири елегантні варіанти кольорів: Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue та Velvet Black. Magic 7 коштує від ~ $ 630 (12 ГБ / 256 ГБ) і до ~ $ 770 (16 ГБ / 1 ТБ). Magic 7 Pro можна придбати в Китаї за $800 (12 ГБ / 256 ГБ) і до $940 (16 ГБ / 1 ТБ). Очікується глобальний реліз смартфонів.
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