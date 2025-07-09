02.07.25
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
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Oppo Pad SE

Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше