Смартфон OnePlus Nord 5 отримав хорошу селфі-камеру та ШІ Google Gemini

Смартфон OnePlus Nord 5 представлений на глобальному ринку, як і Nord CE5 та інші гаджети компанії. Модель без приставки CE отримала потужніший процесор, кращі камери та дисплей.

Апарат базується на чіпі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1×3 ГГц Cortex-X4, 4×2,8 ГГц Cortex-A720, ГГц Cortex-A520, Adreno 735). Він має 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Накопичувач даних ємністю 256 ГБ або 512 ГБ працює за стандартом UFS 3.1.

OnePlus Nord 5 має 6,83″ AMOLED-екран з роздільною здатністю 1272 x 2800, частотою оновлення 144 Гц, його пікова яскравість досягає 1800 нит. Передня панель захищена міцним склом Gorilla Glass 7i. В екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців, а селфі-камера отримала сенсор на 50 МП (Samsung JN5). В наявності основна камера 50 МП, (/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS) та надширококутна 8 МП (f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0″, 1.12µm, AF).

Новий телефон працює під керуванням OxygenOS 15 на базі Android 15 і поставляється з пакетом OnePlus AI, який включає AI Eraser, AI Summary, AI Reply та кілька інших інструментів на базі Google Gemini. Також у комплекті є багатозадачний інтерфейс OnePlus Open Canvas, який дебютував на OnePlus Open.

Батарея 5200 мАч смартфону OnePlus досить велика, але не найємніша в лінійці – все-таки OnePlus Nord CE5 має 7100 мАг.

Дротова зарядка підтримує потужність 80 Вт, а також зворотну зарядку до 5 Вт. Телефон має розміри 163,4 x 77 x 8,1 мм, важить 211 г і доступний у кольорах Marble Sands, Dry Ice та Phantom Grey.

Ціна починається від €449 за версію 8+256 ГБ та зростає до €499 за 12+512 ГБ.