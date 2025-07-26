Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик26.07.25
Команда дослідників з Корейського інституту передових технологій (KAIST) створила штучну сенсорну нервову систему, яка дозволяє роботам по-різному реагувати на безпечні та потенційно небезпечні дотики.
Розробка заснована на нейроморфному напівпровіднику – новому типі меристора, здатному обробляти зовнішні стимули без використання складного програмного забезпечення та високої обчислювальної потужності.
У живих організмах аналогічні реакції регулюються за рахунок процесів гиббитации (ослаблення реакції на нейтральні подразники, що повторюються, наприклад, шум або дотик одягу) і
Ключовим компонентом став удосконалений мемрістор, який, на відміну від колишніх версій, може змінювати провідність не тільки в одному напрямку, а й у зворотному. Це дозволяє пристрою поступово знижувати чутливість до подразників, що повторюються, але швидко активуватися за наявності больового сигналу.
Система була протестована на штучній руці. Спочатку вона реагувала на кожен дотик, проте при повторенні безпечних стимулів чутливість знижувалася. При додаванні болючого подразника (електричного імпульсу) реакція різко посилювалася.
За словами авторів, це доказ того, що компактні та енергоефективні сенсорні системи для роботів можуть функціонувати без потужних обчислювальних ресурсів, що відкриває нові перспективи у розвитку робототехніки та нейроінженерії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
NVIDIA Blackwell – архітектура з новими можливостями для ШІ та створення контенту
Технології NVIDIA які були доступні лише власникам професійних відеокарт стали відкриті для звичайних користувачів. Розповімо про можливості архітектури Blackwell в області штучного інтелекту та створення контенту.
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик робот розробка
Команда дослідників з Корейського інституту передових технологій (KAIST) створила штучну сенсорну нервову систему, яка дозволяє роботам по-різному реагувати на безпечні та потенційно небезпечні дотики.
Мишка Razer Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI коштує $100 Razer мишка
Компанія Razer розширила лінійку ігрових мишей Cobra, представивши нову модель – Cobra HyperSpeed
Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик
Мишка Razer Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI коштує $100
Монітор Asus ProArt PA32QCV з матрицею 6K та підтримкою HDR10 з VESA DisplayHDR 600 коштує $1300
Nothing CMF Watch 3 Pro оснащені OLED-дисплеєм та GPS
Kioxia випустила рекордно великий SSD 246 ТБ
Battlefield 6 – вийшов перший трейлер і подробиці про мультиплеєр
Компанія Epson відзначає 20 років роботи в Україні
В Україні розпочали випуск платформи KVERTUS AD BERSERK для РЕБ
Razer випустила набір ігрової периферії для фанатів Покемонів
Meta закриє програму WhatsApp для Windows
Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 – водонепроникні навушники з кістковою провідністю
NVIDIA представила локальні ШІ-моделі OpenReasoning-Nemotron для завдань з логікою, математикою та програмуванням
LG оновила лінійку своїх ультратонких ноутбуків
ChatGPT Agent сможет управлять компьютером