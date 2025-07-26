Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик

Команда дослідників з Корейського інституту передових технологій (KAIST) створила штучну сенсорну нервову систему, яка дозволяє роботам по-різному реагувати на безпечні та потенційно небезпечні дотики.

Розробка заснована на нейроморфному напівпровіднику – новому типі меристора, здатному обробляти зовнішні стимули без використання складного програмного забезпечення та високої обчислювальної потужності.

У живих організмах аналогічні реакції регулюються за рахунок процесів гиббитации (ослаблення реакції на нейтральні подразники, що повторюються, наприклад, шум або дотик одягу) і

Ключовим компонентом став удосконалений мемрістор, який, на відміну від колишніх версій, може змінювати провідність не тільки в одному напрямку, а й у зворотному. Це дозволяє пристрою поступово знижувати чутливість до подразників, що повторюються, але швидко активуватися за наявності больового сигналу.

Система була протестована на штучній руці. Спочатку вона реагувала на кожен дотик, проте при повторенні безпечних стимулів чутливість знижувалася. При додаванні болючого подразника (електричного імпульсу) реакція різко посилювалася.

За словами авторів, це доказ того, що компактні та енергоефективні сенсорні системи для роботів можуть функціонувати без потужних обчислювальних ресурсів, що відкриває нові перспективи у розвитку робототехніки та нейроінженерії.