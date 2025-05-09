Samsung представила нову лінійку телевізорів та саундбарів 2025 року в Україні

Компанія Samsung оголосила про старт попереднього замовлення на нову лінійку телевізорів та звукових систем 2025 року в Україні. До асортименту увійшли моделі OLED, Neo QLED 8K та 4K, Crystal UHD, а також дизайнерські рішення серії The Frame. Крім того, представлені оновлені саундбари з підтримкою Dolby Atmos та інтелектуальним настроюванням звуку.

Що входить до лінійки

У серії телевізорів 2025 представлені:

Neo QLED 8K — моделі з технологією Quantum Matrix, що забезпечує високий рівень контрастності, деталізації та широкі кути огляду.

Neo QLED 4K — пристрої з оновленим процесором, Glare-Free покриттям та високою частотою оновлення.

OLED 4K (S95F, S90F, S85F) — телевізори з глибоким чорним, насиченими кольорами, підвищеною піковою яскравістю та зниженим рівнем відблисків.

QLED 4K — телевізори з яскравим перенесенням кольорів і гарною видимістю під різними кутами.

Crystal UHD — доступні моделі з роздільною здатністю 4K та насиченою картинкою.

The Frame — дизайнерські телевізори у вигляді картини, з доступом до галереї більш ніж з 2500 творів мистецтва.

Всі моделі отримали підтримку платформи Vision AI, яка автоматично регулює параметри зображення та звуку з урахуванням контенту та навколишнього середовища.

У лінійці саундбарів виділяються моделі HW-Q990F та HW-Q930F, оснащені підтримкою Dolby Atmos, DTS:X, функцією Q-Symphony та AI-оптимізацією звуку.

Ціни та замовлення

Замовлення вже відкрито на офіційному сайті Samsung. Ось орієнтовна вартість пристроїв:

Neo QLED 8K — від 130 000 до 4 000 000 грн (саундбар включено в комплект)

Neo QLED 4K – від 41 000 до 370 000 грн

OLED – від 57 000 до 180 000 грн (саундбар у подарунок для S95F)

QLED 4K – від 23 000 до 89 000 грн

Crystal UHD – від 18 000 грн

The Frame – від 40 000 до 100 000 грн

Саундбари Q-серії – від 15 000 грн

Саундбари B-серії – від 4 300 грн