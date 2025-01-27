S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: відомий список ігор де буде підтримуватися Nvidia DLSS 4

На виставці CES 2025 компанія Nvidia представила нову версію технології масштабування зображення DLSS 4, яка обіцяє значний приріст продуктивності завдяки використанню штучного інтелекту та нейронних шейдерів.

Nvidia DLSS 4 буде доступна на всіх відеокартах серії RTX 20 та вище. Однак покупці графічних процесорів нової 50 серії отримають ексклюзивну функцію Multi Frame Generation. Ця технологія дозволяє генерувати до трьох додаткових кадрів для кожного рендеринга, що в сумі підвищує частоту кадрів до восьми разів у порівнянні з традиційним рендерингом. На момент анонсу NVIDIA заявила, що DLSS 4 буде доступна у 75 іграх.

Повний список ігор із підтримкою DLSS 4:

A Quiet Place: The Road Ahead

Akimbot

Alan Wake 2

Aunt Fatima

Backrooms: Escape Together

Bears in Space

Bellwright

Crown Simulator

Cyberpunk 2077

D5 Render

DESORDRE: A Puzzle Adventure

Deceit 2

Deep Rock Galactic

Deliver Us to Mars

Desynced: Autonomous Colony Simulator

Diablo IV

Direct Contact

Dragon Age: The Veilguard

Dugeonborne

Dynasty Warriors: Origins

Enlisted

Flintlock: The Siege of Dawn

Fort Solis

Frostpunk 2

Ghostrunner 2

God of War Ragnarök

Gray Zone Warfare

Ground Branch

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

ICARUS

Immortals of Aveum

Indiana Jones and the Great Circle

Jusant

JX Online 3

Kristala

Layers of Fear

Liminalcore

Lords of the Fallen

Marvel Rivals

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2024

Mortal Online 2

Naraka Bladepoint

Need for Speed Unbound

Once Human

Outpost: Infinity Seige

Pax Dei

Payday 3

QANGA

Ready or Not

Remnant II

Satisfactory

SCUM

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Skye: The Misty Isle

Slender: The Arrival

Squad

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl

Star Wars Outlaws

Star Wars Jedi: Survivor

Starship Troopers: Extermination

Still Wakes the Deep

Supermoves

Test Drive Unlimited Solar Crown

The Axis Unseen

The Black Pool

THE FINALS

The First Descendent

The Thaumaturge

Torque Drift 2

Tribes 3: Rivals

Witchfire

World of Jade Dynasty