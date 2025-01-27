S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: відомий список ігор де буде підтримуватися Nvidia DLSS 427.01.25
На виставці CES 2025 компанія Nvidia представила нову версію технології масштабування зображення DLSS 4, яка обіцяє значний приріст продуктивності завдяки використанню штучного інтелекту та нейронних шейдерів.
Nvidia DLSS 4 буде доступна на всіх відеокартах серії RTX 20 та вище. Однак покупці графічних процесорів нової 50 серії отримають ексклюзивну функцію Multi Frame Generation. Ця технологія дозволяє генерувати до трьох додаткових кадрів для кожного рендеринга, що в сумі підвищує частоту кадрів до восьми разів у порівнянні з традиційним рендерингом. На момент анонсу NVIDIA заявила, що DLSS 4 буде доступна у 75 іграх.
Повний список ігор із підтримкою DLSS 4:
- A Quiet Place: The Road Ahead
- Akimbot
- Alan Wake 2
- Aunt Fatima
- Backrooms: Escape Together
- Bears in Space
- Bellwright
- Crown Simulator
- Cyberpunk 2077
- D5 Render
- DESORDRE: A Puzzle Adventure
- Deceit 2
- Deep Rock Galactic
- Deliver Us to Mars
- Desynced: Autonomous Colony Simulator
- Diablo IV
- Direct Contact
- Dragon Age: The Veilguard
- Dugeonborne
- Dynasty Warriors: Origins
- Enlisted
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Fort Solis
- Frostpunk 2
- Ghostrunner 2
- God of War Ragnarök
- Gray Zone Warfare
- Ground Branch
- Hitman World of Assassination
- Hogwarts Legacy
- ICARUS
- Immortals of Aveum
- Indiana Jones and the Great Circle
- Jusant
- JX Online 3
- Kristala
- Layers of Fear
- Liminalcore
- Lords of the Fallen
- Marvel Rivals
- Microsoft Flight Simulator
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Mortal Online 2
- Naraka Bladepoint
- Need for Speed Unbound
- Once Human
- Outpost: Infinity Seige
- Pax Dei
- Payday 3
- QANGA
- Ready or Not
- Remnant II
- Satisfactory
- SCUM
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
- Skye: The Misty Isle
- Slender: The Arrival
- Squad
- S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl
- Star Wars Outlaws
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starship Troopers: Extermination
- Still Wakes the Deep
- Supermoves
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- The Axis Unseen
- The Black Pool
- THE FINALS
- The First Descendent
- The Thaumaturge
- Torque Drift 2
- Tribes 3: Rivals
- Witchfire
- World of Jade Dynasty
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