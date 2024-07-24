Розумний годинник Xiaomi Watch S4 Sport з AMOLED-дисплеєм 1,43″, титановим корпусом та підтримкою eSIM оцінили у $275

На презентації в Китаї компанія Xiaomi представила новий розумний годинник – Xiaomi Watch S4 Sport. Цей годинник спеціально призначений для активного використання на відкритому повітрі і відрізняється міцним корпусом з авіаційного титану із сапфіровим склом на передній та задній панелях.

Пристрій оснащений круглим циферблатом з 1.43-дюймовою AMOLED-матрицею, яка досягає пікової яскравості 2200 ніт.

Xiaomi Watch S4 Sport пропонують різні варіанти ремінців, включаючи силіконові, нейлонові та титановий сплав. Вони мають водонепроникність 5ATM та сертифікацію EN13319, що дозволяє використовувати їх для дайвінгу на глибину до 40 метрів.

Годинник оснащений двочастотною системою позиціонування GNSS, підтримує автономну навігацію, включає понад 150 режимів тренувань і функцію eSIM. Вони працюють під керуванням HyperOS та забезпечують до 15 днів автономної роботи. У пристрої встановлено 32 МБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Розумний годинник Xiaomi Watch S4 Sport вже можна купити за такими цінами:

Xiaomi Watch S4 Sport із силиконовим ремінцем — $275

Xiaomi Watch S4 Sport з нейлоновим ремінцем — $275

Xiaomi Watch S4 Sport з титановим браслетом — $357