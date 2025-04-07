Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманський чіп та висока продуктивність, але дешевше07.04.25
Компанія Qualcomm представила нову систему на чипі Snapdragon 8s Gen 4, яка доповнить лінійку мобільних процесорів, включаючи флагманський Snapdragon 8 Elite. Новий чіпсет пропонує високу продуктивність та сучасні технології за більш доступної вартості.
Однією з ключових відмінностей Snapdragon 8s Gen 4 стало збереження архітектури Kryo замість використання фірмових ядер Oryon. Незважаючи на це, продуктивність чіпа зросла на 49% порівняно з попередником, поряд з іншими доробками. Виробничий процес заснований на 4-нм технології, імовірно, N4P від TSMC, що робить його менш енергоефективним у порівнянні з Snapdragon 8 Elite.
Процесор отримав конфігурацію ядер у форматі 1 + 3 + 2 + 2. Максимальна частота найпотужнішого ядра сягає 3,20 ГГц, інші високопродуктивні ядра працюють на 3,00 ГГц. Хоча Qualcomm не розкрила подробиці про графічний прискорювач, заявлене зростання графічної потужності становить 49% щодо Snapdragon 8s Gen 3. Загалом обчислювальна продуктивність збільшилася на 31%, а енергоспоживання знизилося на 39%.
Чіп оснащений 5G-модемом, але без підтримки mmWave. Натомість він функціонує в діапазоні до 6 ГГц з максимальною швидкістю завантаження 4,2 Гбіт/с. Підтримуються також Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, UFS 4.0 та оперативна пам’ять LPDDR5X із частотою 4800 МГц.
Додатково Snapdragon 8s Gen 4 отримав модернізований NPU, який прискорює обчислення, пов’язані зі штучним інтелектом, на 44%. Поліпшений блок обробки зображень (ISP) підтримує камери з роздільною здатністю до 320 МП, відтворення 8K HDR при 60 кадрах на секунду та запис відео 4K HDR з тією самою частотою.
Очікується, що новий чіпсет знайде застосування у преміальних моделях смартфонів від китайських виробників. Однак інформації про конкретні пристрої, в яких буде використовуватися Snapdragon 8s Gen 4, поки немає.
Раніше Qualcomm представила спрощену версію Snapdragon 8 Elite із відключеним одним із ядер.
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