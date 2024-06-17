Nubia Red Magic Mechanical Keyboard 1S – бездротова ігрова клавіатура з екраном 1,47″ та RGB-підсвічуванням17.06.24
Компанія Nubia, яка більше спеціалізується на смартфонах, і є дочірнім брендом ZTE, представила механічну клавіатуру Red Magic Mechanical Keyboard 1S, яка пропонує низку цікавих можливостей та характеристик:
- Клавіатура обладнана механічними клавішами з кріпленням, що мінімізує шум і вібрацію при натисканні.
- Є RGB-підсвічування клавіш, а також 1.47-дюймовий дисплей, на якому можна відображати системні параметри, шпалери Red Magic, власні зображення та GIF-анімації.
- Клавіатура підтримує три режими підключення через Bluetooth, приймач 2.4 ГГц або по кабелю USB-C, що забезпечує гнучкість у використанні з різними пристроями.
- Пристрій сумісний з операційними системами Windows та Mac. Воно живиться від вбудованого акумулятора ємністю 4000 мАг, що забезпечує до 200 годин роботи без підзарядки.
- Клавіатура доступна для покупки за ціною $89.
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