Новий флагман Xiaomi 15 має Snapdragon 8 Elite, камери Leica 50 Мпікс та витривалу батарею

Xiaomi представила новий флагман Xiaomi 15, оснащений топовим процесором Snapdragon 8 Elite та камерою з трьома об’єктивами Leica по 50 Мпікс. Смартфон зберігає компактні розміри (152,3 x 71,2 x 8,08 мм) та оснащений 6,36-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2670×1200, підтримкою частоти оновлення 1-120 Гц та яскравістю до 3200 нит. Екран захищений склом Dragon Crystal Glass від Xiaomi.

Камери Xiaomi 15 включають основний об’єктив із сенсором Light Fusion 900 (1/1,3″, f/1,62) з OIS, ультраширокий об’єктив (Samsung S5KJN1, f/2,2) та телеоб’єктив (Samsung S5KJN5, 1/2, 75″, f/2,0) з плаваючим фокусом та 5-кратним оптичним збільшенням. Фронтальна камера – 32 Мпікс.

Пристрій працює на оболонці HyperOS 2.0, що базується на Android, і підтримує швидку зарядку: дротову – 90 Вт та бездротову – 50 Вт. Вбудований ультразвуковий датчик відбитків пальців Goodix Technology забезпечує зручне розблокування. Xiaomi 15 має алюмінієву рамку та захист IP68.

Смартфон доступний у п’яти кольорах: Lilac Purple, Light Grass Green, Black, White та Bright Silver. Ціна варіюється від $630 за версію 12 ГБ/256 ГБ до $770 за 16 ГБ/1 ТБ. Спеціальні випуски, включаючи Diamond Limited Edition, представлені з ексклюзивними матеріалами та квітами.

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi представила старшу модель нової лінійки флагманів – Xiaomi 15 Pro. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, акумулятором ємністю 6100 мАг і трьома камерами Leica по 50 МП, що робить його однією з найтехнологічніших моделей бренду.

Xiaomi 15 Pro має 6,73-дюймовий OLED-екран M9 від TCL CSOT з роздільною здатністю 3200×1440. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, частоту дискретизації 300 Гц, а миттєву до 2560 Гц, забезпечуючи високу чутливість. Яскравість дисплея досягає 3200 нит, а скло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 захищає його від пошкоджень. У порівнянні з попередньою моделлю, цей екран на 24% енергоефективніший.

Смартфон оснащений оперативною пам’яттю LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.0, а також потужною системою охолодження площею 4053 мм² та унікальною архітектурою Xiaomi HyperCore для підвищення продуктивності.

Основна камера Sony LYT900 (50 МП, f/1.44) має оптичну стабілізацію, а також надширококутний модуль та перископічний телеоб’єктив (обидва 50 МП) з 5-кратним оптичним та 10-кратним цифровим збільшенням. Камери забезпечені технологією Xiaomi ALD та оптикою Leica для максимальної деталізації. Фронтальна камера – 32 Мпікс.

Xiaomi 15 Pro підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт (дротову) та 50 Вт (бездротову). Чіпи Surge P3 та G1 забезпечують ефективність зарядки та тривалий час автономної роботи, підтримуючи до 80% ємності після 1600 циклів.

Пристрій має захист IP68, ультразвуковий датчик відбитків, підтримку Wi-Fi 7, стереодинаміки та USB 3.2 Gen 1. / 256 ГБ.