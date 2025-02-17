Ноутбуки з відеокартами Nvidia RTX 5000 серії почнуть продаватися з 25 лютого

Ноутбуки оснащені новими мобільними графічними процесорами Nvidia RTX 50 отримали офіційну дату початку попередніх замовлень. Раніше компанія вказувала, що перші моделі з RTX 5000-серії надійдуть у продаж у березні, проте тепер підтверджено, що оформити попереднє замовлення на деякі пристрої можна буде вже 25 лютого.

При запуску ігрових ноутбуків виробники зазвичай уникають чітких дат через безліч факторів, що впливають на процес постачання. Однак цього разу як Intel, так і AMD підтвердили участь у випуску, представивши нові лінійки процесорів: Arrow Lake і Strix Point.

Деякі рітейлери вже почали розміщувати інформацію про майбутні моделі, але можливість оформлення замовлення надають не всі. Наприклад, фінський магазин Gigantti повідомив, що ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 із процесором Core Ultra 9 285H та графічним адаптером RTX 5070 Ti буде доступний за ціною €3799. Варіант із чіпом HX 370 обійдеться в €3499. Магазин також підтвердив, що попередні замовлення стартують 25 лютого, проте терміни початку постачання поки що залишаються невідомими.

Раніше Nvidia уточнювала, що моделі з графічними процесорами RTX 5090, 5080 та 5070 Ti надійдуть у продаж у березні, а ноутбуки з RTX 5070 з’являться на ринку у квітні. В рамках цього запуску компанія співпрацює з такими виробниками як Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI і Razer.