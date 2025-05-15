Новий логотип Google став градієнтним

У вересні 2015 року Google представила новий логотип, який став впізнаваним символом компанії для мільйонів користувачів. Майже через десять років компанія вперше змінює його — хоча й не радикально, повідомляє 9to5Google.

Зміни торкнулися значка «G», який тепер має більш плавний та сучасний вигляд. Якщо раніше він складався з чотирьох чітко визначених кольорів, то тепер Google використовує градієнти — кольори перетікають один в одного, створюючи більш м’який та динамічний візуальний ефект. Це оновлення вже почало з’являтися в додатку Google для iOS та в бета-версії додатків для Android.

Поки що жодних змін до основного логотипу компанії з написом «Google» не зафіксовано. Також невідомо, чи буде новий стиль значка впроваджено в брендовані сервіси, такі як Gmail, Chrome або Maps.

Федеральний суддя Леоні Брінкіма з Окружного суду США Східного округу Вірджинії постановила, що Google незаконно володіє монополією на ринку технологій онлайн-реклами. Про це повідомляє The New York Times. Це вже друге судове рішення проти компанії протягом року за порушення антимонопольного законодавства.

Позов був ініційований Міністерством юстиції США та коаліцією окремих штатів і стосувався функціонування рекламної екосистеми Google, включаючи такі продукти, як Google Ad Manager та технології від DoubleClick, яка була придбана у 2008 році. У 2023 році ця сфера принесла материнській компанії Alphabet близько 31 мільярда доларів, що становить близько 10% від її загального доходу. Частка Google на ринку технологій розміщення реклами становить 87%.

Під час тритижневого судового розгляду восени 2024 року урядовці намагалися довести, що Google штучно підтримував своє домінування, нав’язуючи видавцям власні інструменти та стягуючи надмірні збори. Це, за їхніми словами, шкодило як конкурентам, так і сайтам, що надають безкоштовний контент, а отже, і споживачам. У справі також свідчили представники медіа та рекламного бізнесу, які заявили, що політика Google негативно вплинула на їхню діяльність.

У своєму рішенні суддя Брінкіма наголосила, що дії компанії не лише обмежували конкуренцію, але й завдавали «значної шкоди» клієнтам Google, конкурентному середовищу та кінцевим користувачам. Водночас, одну з позицій позову було відхилено.

Google, у свою чергу, стверджував, що працює в умовах жорсткої конкуренції з боку інших рекламних платформ, соціальних мереж та стрімінгових сервісів, включаючи TikTok та Netflix. Захист компанії також посилався на рішення Верховного суду США від 2004 року, яке визнало право компаній самостійно вибирати партнерів та інтегрувати сервіси у власні продукти. Представниця Google Карен Данн назвала дії Google результатом «інновацій у відповідь на конкуренцію».

Це рішення посилює тиск на Google: у серпні 2024 року суд визнав компанію монополістом у пошуковій галузі. Обидві справи стали основою для ініціатив Міністерства юстиції США, яке наполягає на структурному розділенні бізнесу Google, зокрема, продажу частини рекламного бізнесу. Якщо суд задовольнить ці вимоги, це може суттєво змінити позиції компанії на ринку цифрової реклами та обмежити її вплив на інтернет-інфраструктуру в цілому.