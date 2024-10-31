Netflix дозволить зберігати, ділитися та переглядати окремі сцени з фільмів та шоу

Netflix представив нову функцію “Моменти”, яка дозволяє зберігати та ділитися улюбленими сценами з фільмів та шоу. Користувачі на iOS вже можуть скористатися цією функцією, а на Android вона стане доступною найближчим часом. Щоб зберегти фрагмент, достатньо натиснути кнопку “Моменти” у верхній частині екрана. Збережені сцени зберігатимуться у вкладці “Мій Netflix”, спрощуючи доступ до них і дозволяючи почати перегляд епізодів та фільмів із цих вибраних моментів.

Ця функція дає можливість ділитися сценами в соціальних мережах або через повідомлення, що робить простіше обмін улюбленими моментами. Netflix сподівається надалі розширити можливості “Моментів”, щоб надати ще більше інструментів взаємодії з контентом.



Netflix закрила свою студію Team Blue, що спеціалізувалась на розробці ААА-ігор для ПК та консолей, менш ніж через два роки після її заснування. У студії працювали досвідчені ветерани ігрової індустрії, такі як Чако Сонні, колишній виконавчий продюсер Overwatch, Джозеф Стейтен, креативний директор Halo та Рафаель Грассетті, арт-директор нових ігор God of War. Однак після закриття Team Blue ці фахівці, поряд з іншими співробітниками, більше не працюватимуть у компанії.

Студія, яку очолює Джеррі Едсолл, який раніше обіймав керівні посади в Microsoft, зіткнулася з кадровими перестановками після приходу Альона Таскана, призначеного новим головою ігрового спрямування Netflix у липні 2024 року. Незабаром після цього на посаду віце-президента з ігрових технологій було запрошено Джіт Шрофф із Epic Games, що супроводжувалося скороченням близько 35 співробітників.

Незважаючи на закриття Team Blue, Netflix продовжує розвивати ігровий напрямок, зосередившись на мобільних проектах, пов’язаних із її популярними серіалами та шоу.