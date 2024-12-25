Музичний онлайн-сервіс LG Radio+ буде безкоштовним25.12.24
LG Electronics представила новий аудіосервіс LG Radio+, що підтримується рекламою. Він доступний на смарт-телевізорах LG з webOS 6.0 і вище у США та Південній Кореї. Сервіс пропонує понад 14 500 радіоканалів у США та понад 440 у Кореї, включаючи NPR, CNN Radio та Fox Radio.
LG Radio+ можна завантажити з Content Store або активувати голосовим пошуком через Magic Remote. У 2025 році LG планує інтеграцію сервісу з додатком LG ThinQ та динаміками Xboom.
Платформа SoundCloud анонсувала новий тарифний план для артистів під назвою Artist, який стане доступнішою альтернативою для тих, хто хоче просувати свою музику.
Новий тарифний план Artist буде коштувати 39 доларів на рік. Він спрямований на виконавців-початківців і має обмеження за функціональністю:
- Ліміт завантаження складає до трьох годин музики, аналогічно безкоштовному тарифу.
- Можливість посилення нових треків для залучення понад 100 слухачів.
- Монетизація та розповсюдження треків на інших платформах, включаючи Spotify, Apple Music, YouTube та TikTok, зі збереженням 100% роялті.
- Мастеринг ІІ — один кредит на обробку треку на місяць.
SoundCloud Artist Pro
Для артистів, яким потрібно більше функцій, SoundCloud пропонує план Artist Pro (раніше називався Next Pro) за 99 доларів на рік. Він надає:
- Необмежене завантаження треків.
- Три кредити на майстеринг на місяць.
- Розширені інструменти управління аудиторією.
Цей крок SoundCloud робить доступ до професійних інструментів більш демократичним, що може залучити більше молодих музикантів-початківців. Новий тариф дозволяє спробувати базові функції просування та монетизації, а вищий план орієнтований на артистів з аудиторією, що вже зростає.
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Музичний онлайн-сервіс LG Radio+ буде безкоштовним LG музика онлайн сервіс
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