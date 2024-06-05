Монітор HP Series 7 Pro (738pu) із вигнутим IPS Black екраном на 37.5″ має порти Thunderbolt 405.06.24
HP анонсувала новий монітор із серії 7 Pro, модель 738pu, оснащений вигнутим 37.5-дюймовим дисплеєм із матрицею IPS Black. Екран монітора має контрастність 2000:1, частоту оновлення 60 Гц і роздільну здатність WQHD+.
Він також покриває 98% колірного простору DCI-P3, що забезпечує високу точність передачі кольору.
Для підключення різних пристроїв у HP Series 7 Pro (738pu) передбачено два порти Thunderbolt 4 з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт та можливістю об’єднання пристроїв у послідовний ланцюжок.
Монітор також має п’ять портів USB-A, додатковий вихід USB-C, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0. Доповнюють функціональність вбудовані динаміки та регульована підставка, що забезпечує комфортне використання.
HP Series 7 Pro (738pu) надійде у продаж найближчим часом за ціною $1249.
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Монітор HP Series 7 Pro (738pu) із вигнутим IPS Black екраном на 37.5″ має порти Thunderbolt 4HP монiтор
Монітор HP Series 7 Pro (738pu) також має п’ять портів USB-A, додатковий вихід USB-C, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0.
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