Монітор HP Series 7 Pro (738pu) із вигнутим IPS Black екраном на 37.5″ має порти Thunderbolt 4

HP анонсувала новий монітор із серії 7 Pro, модель 738pu, оснащений вигнутим 37.5-дюймовим дисплеєм із матрицею IPS Black. Екран монітора має контрастність 2000:1, частоту оновлення 60 Гц і роздільну здатність WQHD+.

Він також покриває 98% колірного простору DCI-P3, що забезпечує високу точність передачі кольору.

Для підключення різних пристроїв у HP Series 7 Pro (738pu) передбачено два порти Thunderbolt 4 з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт та можливістю об’єднання пристроїв у послідовний ланцюжок.

Монітор також має п’ять портів USB-A, додатковий вихід USB-C, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0. Доповнюють функціональність вбудовані динаміки та регульована підставка, що забезпечує комфортне використання.

HP Series 7 Pro (738pu) надійде у продаж найближчим часом за ціною $1249.